Tomé: "No solo apoyamos intervenir Alcoa; fuimos los primeros en sugerirlo"

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, aseguró este viernes que el gobierno provincial no "solo" apoya "la intervención de Alcoa", sino que fue el primero en sugerirla, para conservar el 100% de la producción de aluminio primario en la planta y, consecuentemente, el mantenimiento de todos los puestos de trabajo.

"Fuimos los primeros en sugerirlo. O entrar en el accionariado o intervenir la empresa por el tiempo que fuese necesario" mientras se busca "a un operador que desarrolle un proyecto industrial", dijo Tomé en el transcurso de un desayuno informativo para hacer balance de su primer año de gobierno en la Diputación.

Desde su punto de vista, "Alcoa nos ha chuleado a todos", se "ha reído de todos nosotros", porque durante años recogió "beneficios y ayudas públicas" y "ni siquiera hizo el mantenimiento mínimo" de la planta de San Cibrao, porque "aquello se está cayendo".

"La idea está clara, ahora toca vestir al santo. Si esta empresa no entra en razón, habrá que actuar para condicionar sus decisiones", añadió Tomé, quien también se mostró partidario de "reclamarle la cantidad" de dinero que ha recibido en concepto de ayudas para "mantener el empleo y renovar instalaciones", algo que "no ha hecho.

El socialista sostuvo, además, que habrá que exigirle responsabilidades ambientales por la "balsa de lodos rojos" de la propia factoría, porque la producción de aluminio le ha "dado unos beneficios" y ahora no le puede dejar el "problema" a la comarca "e irse de rositas". "No le puede salir gratis", añadió.

En cuanto a este primer año de gobierno, destacó el hecho de que la "normalidad" haya regresado a la institución provincial, de modo que la Diputación "es noticia por lo que se hace o por lo que no se hace y por el debate político, pero no es noticia por otras cosas", algo que para él era "una prioridad" después de un "tiempo convulso".



Con respecto a la relación con su socio de gobierno, dijo que no "hubo ni el mínimo atisbo de división interna" en el bipartito, por lo que considera que el primero de su mandato ha sido "un buen año para la institución".

El socialista reivindica la "reacción" a la pandemia, sin positivos en las residencias

El presidente de la Diputación de Lugo también se refirió a la pandemia de coronavirus, y destacó la "capacidad de reacción" de la institución provincial. Subrayó, además, que no se registró ningún positivo en las cuatro residencias de ancianos.



Tomé subrayó que el gobierno provincial fue capaz de dar "una respuesta ágil y eficaz" a la crisis sanitaria, con "un 85% del personal" de la institución "con un trabajo a distancia" y la liberación de "unos 10 millones de euros" que los ayuntamientos tenían que destinar a inversiones, dentro del Plan Único, para que empleasen ese dinero en lo que considerasen oportuno.



La institución provincial ha comenzado a trabajar para "lanzar campañas en positivo para promocionar la actividad económica" e iniciar la "recuperación" de la provincia.