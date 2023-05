Tomé reclama en la clausura de la feria Expomar que Europa vea la realidad de la pesca

La décimo novena feria náutico pesquera Expomar cerró este sábado sus puertas con la clausura por parte del presidente de la Diputación, José Tomé Roca, quien reconoció el trabajo de la organización al recuperar el certamen tras el parón de la pandemia y deseó que las conclusiones de esta edición «teñan percorrido e cheguen ás autoridades comunitarias, que parece que están lonxe da realidade dun sector que é fundamental para o presente e o futuro de Burela, da comarca da Mariña e do conxunto da provincia».

Tomé señaló que la cita es "referente absoluto no coñecemento e na defensa do sector pesqueiro" y aprovechó para renovar el compromiso de colaboración del organismo provincial con la fundación Expomar, así como con las cofradías, recordando las ayudas recuperadas para apoyar a las entidades de la federación lucense.

Asimismo destacó la riqueza económica, social y cultural de la pesca "cun valor incalculable porque forma parte dos nosos sinais de identidade". Añadió que crea actividad y empleo, aportando "produtos de calidade da alto valor para a nosa saúde" y contribuyendo a "promocionar a imaxe da provincia, enriquece a gastronomía e convértese en dinamizador de sectores como o dos servizos, e nomeadamente do turismo".

El gerente de la Fundación Expomar, José Manuel González Brais, agradeció la colaboración que siempre les prestó confiando en que "sexa cada vez máis forte e mellor para os intereses da fundación e do sector".

Ambiente en la zona de exposición del recinto, en la nave de redes. JM. PALEO

El alcalde y presidente de la fundación, Alfredo Llano, se mostró "moi satisfeito" de la feria, que calificó de "extraordinaria" al reunir más de 350 marcas en los 5.000 metros de exposición de una cita en la que "houbo moito movemento", resaltando que "os expositores quedaron contentos.Todo o que participou quere volver no 2025 e iso é unha garantía para seguir adiante". Llano reclamó que el sector "teña peso específico en Europa, onde temos que estar para defendelo".

También se mostró convencido de que Burela merece una feria que la situó como referente internacional y recordó el objetivo de defender "a ultranza ao sector náutico pesqueiro, queremos darlle todo o protagonismo, porque sabemos que imos depender del no futuro, sobre todo pensando na alimentación".

100 años de cofradía

La última jornada de Expomar incluyó un reconocimiento de la fundación a la cofradía de pescadores San Juan Bautista por su centenario. El gerente de la fundación fijó en el 18 de noviembre el siglo de su creación en la casa del maestro Camilo, donde fundaron "unha sociedade allea a calquera ideoloxía política ou relixiosa sen ánimo de lucro e con unha única finalidade, a dignificación económica e profesional da clase pescadora". También enumeró a los integrantes del primer cabildo presidido por Domingo González.

Cien años después, cuando los bureleses necesitan algo aún recurren al "falade coa confraría, que tanto podía valer para axudar a unha familia necesitada, para patrocinar un club de fútbol, para organizar unha excursión, facer unha casa consistorial ou unha praza do Concello", dijo González, quien recalcó que en Burela "estamos orgullosos do noso porto, do noso fútbol sala, da nosa merluza e do noso patrón maior, Basilio Otero", a quien Tomé y Llano entregaron unos detalles. El alcalde se unió al tributo por la importancia que tuvo la cofradía "para a xente do mar na cuestión social, na axuda e nas melloras".

ORGULLO. Otero se sumó al orgullo por Burela y garantizó que entre las 220 cofradías de España "non hai ningunha coma esta, non hai ningún porto que sexa tan importante para o pobo e para a pesca como é Burela, e dende logo non coñezo ningún que sinta a pesca como a sentimos aquí". El patrón mayor dedicó el reconocimiento a todos sus antecesores, pero también a cada uno de los marineros y a los armadores "que fan que o porto siga medrando co seu apoio, agora tamén chamamos a Absa para que nos bote unha man".

El secretario general del PSOE en Galicia, Valentín González Formoso, también quiso respaldar con su presencia el evento reafirmando el apoyo de los socialistas al sector del mar y su industria, igual que hizo la concejala de Mar, Carmela López, quien aseguró que "o mar fixo medrar a nosa vila, onte estivemos vendo un documental que así nolo ensinaba, gracias a el medramos, construimos e seguimos tendo que apostar por este sector de maneira moi firme".