Tomás Costa: "Estiven para tapar o oco que deixou Chuski e aquí acaba a miña etapa"

Cun esprinte impresionante nas últimas 6 xornadas, nas que sumou 16 puntos de 18, o Club Deportivo San Ciprián festexou antonte a súa permanencia na 1ª Autonómica. Os pupilos de Tomás Costa (Noia, 1963), que tomou o relevo de Chuski na duodécima xornada cando o sancibrense puxo rumbo ao Viveiro, cumpriron coa súa parte vencendo con claridade na cancha do xa ascendido Foz (0-4), pero non puideron festexar a súa permanencia sen o risco de descenso ata que desde o campo da Mina chegaron as novas da vitoria cun gol no desconto do Sporting Pontenova sobre o Valadouro (21). Cos dous partidos rematados, a ledicia estoupou na expedición sancibresa.

Conseguir o obxectivo sufrindo tanto fai que saiba mellor?

A verdade é que foi un día moi agradable, porque levabamos toda a semana cos cinco sentidos postos na nosa situación. Había que sacar o partido adiante, enfrontabámonos ao líder e que todo saíse ben fixo que saboreásemos máis a permanencia.

Marcar rápido foi unha das claves do triunfo en Foz?

Tivemos un día moi efectivo porque creo que na primeira parte chegamos catro veces de forma clara e marcamos tres. Pero a clave se cadra non foi tanto que o primeiro chegara rápido como vernos 0-3 ao descanso. Despois do 0-1, eles dominaban, o partido estaba moi aberto e tiveron algunha ocasión boa para empatar. Ademais, este ano tivemos moitos partidos con moitas alternativas durante os 90 minutos, así que con ese gol rápido non era para sentirse aínda excesivamente confiado.

"Enfrontabámonos ao líder, o Foz, e que todo saíse ben fixo que saboreásemos máis a permanencia"

Agardaba que acompañara o resultado do encontro que se xogaba na Pontenova?

Non me esperaba que chegase ese resultado no momento no que ocorreu, porque é moi cruel que che metan no minuto 90 un gol que pode significar un descenso. O Sporting Pontenova estaba nunha dinámica moi boa, quizá mellor que o Valadouro, aínda que eles tamén encadearon partidos interesantes. Varios equipos nos xogábamos todo na última xornada, todo podía ocorrer e un gol podía cambiar todo. A xente de San Cibrao que había no campo ía dicíndonos un pouco como ían na Pontenova e co 0-4, xa relaxados e sabedores de que o noso triunfo non perigaba, a verdade é que estábamos máis centrados en saber como acababan as cousas na Mina que no final do noso partido.

O equipo, a pesar da súa xuventude, soubo lidiar coa presión.

Si, fixemos 16 dos últimos 18 puntos posibles. Ademais, fomos xogar a campos moi difíciles, como o do Pastoricense ou o do Santaballés, que tiñan aínda cousas en xogo. Tivemos partidos complicados e fixemos un final moi competitivo. A pena é que non o tiveramos feito antes para evitar o sufrimento, porque hai equipo para máis.

Por que lle custou tanto arrincar ao San Ciprián?

O problema que tiñamos, supoño que como moitos equipos da metade da táboa para abaixo, é que o plantel é curto, non temos xuvenís e fomos a moitos partidos con só 13 ou 14 xogadores. No meu inicio pasamos entre 6 e 8 xornadas nas que non puidemos completar a lista de 16 e iso altérache moito as opcións de facer cambios e déixache poucas alternativas. Cara ao final de liga conseguimos un par de xogadores que nos deron máis variedade. Foi importante no sentido de ter máis repertorio e tamén hai que valorar o gran compromiso dos que xa estaban.

"Non me considero especialmente satisfeito porque hai moi bo equipo; creo que tiña que estar máis arriba"

Colleu o equipo 15º logo de sumar 9 puntos de 33 e rematou deixándoo 12º tras sumar 36 puntos de 69 posibles, con 10 vitorias, 6 empates e 7 derrotas. Vaise contento coa súa aportación ao equipo?

Non me considero especialmente satisfeito porque hai moi bo equipo. Creo que este equipo tiña que estar máis arriba. Metemos 65 goles, pero encaixamos 60, que é unha barbaridade. Pensei que poderíamos resolver iso e non encaixar tanto, pero non o conseguimos. Sinceramente creo que este equipo ten moito máis potencial, porque ten pegada, bo xogo e defensas interesantes, pero custoume conxuntar a orquestra. Se cadra fáltalle un pouco de veteranía e saber ler ás veces en que fase do partido estamos.

Repítese a historia, porque o ano pasado tamén tardou moito en empezar a carburar, pero acabou moi ben. A que pode ser debido?

Creo que é un problema máis de xuventude que doutra cousa. Ven tan lonxe o final que non se meten presión e só o fan cando xa se ven coa auga no pescozo. E logo houbo un transcurso da liga no que estivemos moi curtos de xente. Iso facía que non poidéramos planificar un adestramento para arranxar a defensa, porque non sabías se ías contar cos efectivos suficientes ata que chegabas ao campo.

Gostaríalle seguir o vindeiro ano á fronte do San Ciprián?

Non, eu estiven aí para tapar o oco que deixou Chusky e aquí acabou a miña etapa. Agora toca vivir máis tranquilo. A min gústame moito adestrar, pero renuncias a moitas cousas. Estiven un pouco de parche e agora irei á grada a disfrutalo de espectador. Non falamos nada do futuro, pero eles saben cal é a miña postura. Nunca podes dicir desta auga non beberei, pero agora mesmo só penso en descansar porque foi unha temporada dura.