Roberto Castrillo: "Si no lo tomas como una aventura no tiene gracia"

Roberto Castrillo es la voz y guitarra de La La Love You. Esta banda formada hace ya muchos años en Parla (Madrid) ha seguido siempre fiel a su estilo y ahora el público les ha reconocido su esfuerzo. Traen unas letras frescas y pegadizas, casi tanto como un amor de instituto. Este verano han sido los reyes de los escenarios allí donde han tocado.

¿Cómo se definirían? ¿Cuáles son sus referencias?

No queremos ponernos una etiqueta. Nosotros al principio escuchábamos mucho de punk rock americano como The Offspring, Green Day, ese tipo de bandas y cuando tocábamos era lo que hacíamos porque no sabíamos hacer otra cosa. También nos han interesado muchos estilos como el pop o el rock alternativo. Nos gusta decir que no nos cerramos a nada.

Llevan muchos años en la música, ¿qué los ha empujado a seguir?

Nosotros desde el principio siempre hemos hecho esto porque nos gusta la música sin ninguna pretensión más que pasárnoslo bien haciendo canciones, dando conciertos y así hemos estado mucho tiempo. Nunca hemos tenido el objetivo de hacer nada más que eso. Es verdad que luego el grupo ha crecido y ha tenido un éxito que nosotros no nos esperábamos, pero creo que si el grupo no tuviera el éxito que ha cosechado, lo seguiríamos haciendo.

¿Es pasión por la música?

Sí, al final llevamos muchos años con el grupo y siempre lo hemos hecho porque nos gusta. Siempre que hemos tenido vacaciones o tiempo libre lo hemos invertido en el grupo, ya sea para componer o con dinero para hacer algún videoclip. Al final cuando es una cosa que te divierte no te frustra el hecho de no llegar a más porque ya te lo estás pasando bien con lo que tienes.

¿Cuándo han comenzado a vivir de la música?

Desde hace un tiempo nos dedicamos completamente a esto porque a día de hoy si fuese de otra manera no podríamos compaginarlo con nada porque estamos todo el tiempo fuera. Este es el primer verano que tenemos tantísimos conciertos, para nosotros está siendo una experiencia increíble.

Han tocado en grandes y pequeños festivales, ¿con qué se queda?

Es igual de especial, hace dos años, antes de la pandemia no tocábamos en festivales, entonces todos son especiales y grandes para nosotros. Además, siempre que vamos por el norte se nos trata muy bien.

¿Sus letras eran quizás demasiado modernas cuándo salieron?

Igual fue algo pretencioso decir eso, pero sí que es verdad que cuando salieron ¡Umm…qué rico! y luego La La Love You Bonus, probablemente no fuese un momento en que la gente estuviera escuchando ese tipo de música. Años más tarde estas canciones sí que han tenido exposición y han terminado gustando.

Más colao que el colacao, ¿relata un amor adolescente?

Muchas de nuestras canciones relatan esa época adolescente de instituto porque a La La Love You nos gusta mucho esa estética de película americana. El videoclip de El fin del mundo es un final de curso de instituto u otras canciones como Pócima del amor, que está ubicada en ese contexto.

El fin del mundo, uno de sus mayores éxitos dice: "Que al veros juntos, por un segundo, en lo más profundo. Fue el fin del mundo", habla de un amor casi destructivo

Sí, relata ese momento en que se te parte el corazón. Estás viendo que la persona que te gusta y amas está con otra persona. Es justo ese momento tierra trágame, que representa el culmen de todo.

En El momento perfecto cantan "y dicen que soñar vale de poco y que reírse como un loco no lleva a ningún lugar. Loco, loco pero a mi manera y será lo que Dios quiera", ¿hay que estar un poco locos para sobrevivir a la vida?

Yo creo que sí, porque si no te lo tomas como una aventura no tiene gracia. Tienes que tirarte al vacío alguna vez y por supuesto que si no arriesgas no ganas y el riesgo tiene un coste siempre. A veces te salen las cosas bien y otras mal, va un poquito de eso. Muchas de sus canciones son odas a un amor imposible.

¿Alguien del grupo ha sufrido mucho?

Sí, no sé si es un reflejo de nuestra vida (ríe) y fruto de la música que hemos escuchado. A mí me gustan canciones de los años 50 que tienen esa onda y que llevado a 2022 es un poco la versión de La La Love You, con las letras más naíf y blanco que se hacía antes.

Si solo pudiera escuchar una canción toda su vida, ¿cuál sería?

De La La Love You no, porque las he escuchado muchas veces (ríe). Yo es que soy bastante hortera, de pop. Hace poco pude ver en directo la canción Call me maybe y ahora no me canso de escucharla.

¿Y si tuviera que recomendar a un artista más pequeño como hizo Amaia en La Resistencia?

Hay un grupo que se llama Planeta No, son amigos nuestros y nos gusta mucho su música, es un conjunto que no está valorado lo suficiente.

La La Love You, ¿la pizza con piña?

Uff, eso es un debate a muerte (ríe). Yo soy partidario de con piña, pero luego otros del grupo dicen que es una aberración.