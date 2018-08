Todos os santos a unha, en Barreiros

Que Barreiros non é só costa, senón tamén un rico interior, é unha mensaxe que hai tempo que se tenta inculcar entre os visitantes. En plena senda do Camiño Norte, os peregrinos abraiánronse o luns, e o martes tamén o farán, ao ver saír en procesión nada máis e nada menos que 16 imaxes durante as festas de San Xusto e San Pastor.

"É absolutamente emocionante", describía onte a festa Francisco Pérez, Pacucho, un dos veciños que lleva 39 anos portando o San José, que probablemente sexa a talla máis alta e de maior peso, cuns 200 kilos, que soportan ou levan catro persoas. Hoxe Pacucho volve á festa para sacar, desta vez, á Virxe da Concepción. Pero hai moitas outras, incluida a do Carme e a Filomena.

O barreirense Delio Pérez Oural merece unha homenaxe por manter viva esta cita dende hai 21 anos e mención especial merece tamén o finado Pedro Arceo que acompañou durante moito tempo á organización. "Por esta zona empezaron vir a Panorama e a París de Noia, vindo a estas festas", matizan os seus veciños, destacando a súa importancia.