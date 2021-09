“No quiero nada que no me merezca”, asegura el fisioculturista vivariense Miguel Seijo, campeón del mundo en la modalidad de fitness, que vio como el pleno de la corporación rechazaba una propuesta del PP para ser objeto de una distinción por los más que reconocidos méritos deportivos. "Estoy sorprendido por la repercusión de algo que yo no busqué, pero ahora que estoy en medio tengo que decir que todos los deportistas de élite deberían tener el mismo reconocimiento, sea el deporte que sea", asegura.

“O se lo hacen a todos a nadie”, cuenta Seijo, que se hizo con la medalla de oro en Italia a sus 47 años, en clara alusión al reconocimiento reciente que han tenido otros deportistas, como Adrián Ben. "A él le han puesto pancartas y le han hecho hijo predilecto y a mí me han mandado una felicitación por Facebook", asegura el culturista, que quiere aprovechar para reclamar por el reconocimiento a todos los deportistas.

"Es triste que algunos concejales dijeran que no porque desconocen el deporte, pero no hace falta subir a una montaña para saber de escalada; no se han molestado ni en mirar lo que es", se queja. "Yo no soy solo un musculitos, yo llevo muchos años esforzándome y sacrificándome", se lamenta, al tiempo que considera que ya es tarde aunque quieran volverse atrás, "porque ahora con qué me van a compensar, con un viaje a Canarias de siete días", cuenta sin perder el sentido del humor.

Son numerosas las adhesiones que Seijo ha recibido durante todo el día tras el rechazo del pleno a la propuesta del PP, defendida por la edil Inma Nespereira, y que solo contó con el voto favorable de su grupo, tras el rechazo de PSOE y Por Viveiro y la abstención del BNG y el edil de los no adscritos.

"Indignación e impotencia son los sentimientos que más nos definen, porque es doloroso que traen así aun campeón del mundo y que tiene una actitud y un progreso intachable como deportista", asevera Nespereira, quien cree una "decisión errónea" la adoptada por el pleno.