Todo un século ben levado

A ourolesa Manuela Rodríguez Gómez, nada na parroquia de Xerdiz, fixo este venres, día de San Xosé, cen anos. Celebrou por ese motivo a súa efeméride na residencia San Bartolomeu de Xove. Recibiu a visita de representantes municipais, que lle fixeron un agasallo por ter acadado o século de existencia.

O home de Manuela traballara nunha empresa de transatlánticos e aínda que non tiveron fillos, sempre estiveron moi namorados. Os traballadores do centro de maiores xovense foron testemuños desas mostras de amor, que de xeito diario e constante se profesaban, e que apreciaron dende que os dous se trasladaron á residencia para vivir nela a súa última etapa.

Recordan no centro residencial que o lonxevo matrimonio sempre estaba ledo, collidos da man e "pegados coma se dunhas lapas se tratase". El era máis bromista e tiña bo humor, mentras que ela gostaba de cantar.

Manuela recibiu este venres moitas felicitacións co gallo do seu aniversario. A primeira foi a da directora da residencia, Ana Fernández-Noriega, quen a visitou acompañada doutras traballadoras do centro, que tamén lle transmitiron os seus parabéns por acadar o centenario cun sorriso e en boas condicións de saúde para a súa idade.

A compaña de Dina, a súa sobriña, quen sempre está pendente dela e faille visitas con moitísima frecuencia, ademais da sorpresa que levou cando se achegaron ata a residencia os representantes municipais, fixeron que Manuela gozase da xornada, na que recibiu un ramo de flores de mans do alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro Rapa. O rexidor acodeu ata o centro acompañado da concelleira de servizos sociais, Ana Abad. Eles foron os encargados de darlle os parabéns, xa que agora está empadroada en Xove, ao estar na residencia ubicada nese concello.