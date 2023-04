Todo Ribadeo llora desconsolado por los jóvenes fallecidos en Xove

Tardará mucho tiempo Ribadeo en recuperarse del enorme impacto que este sábado se extendió como un manto de tristeza por todo el pueblo cuando a eso de las diez de la mañana llegaron las primeras noticias que hablaban de un accidente en Xove con jóvenes del pueblo implicados. El paso de los minutos y la rapidez de las redes sociales, particularmente de Whatsapp, confirmó los peores presagios: un accidente como no se recuerda ningún otro en la provincia, al menos sin autobuses implicados, solo con vehículos. El resultado es desolador: cuatro adolescentes muertos, una de ellas ni tan siquiera mayor de edad. Otro más ingresado en la Uci con pronóstico grave al cierre de esta edición. Y, contra todo pronóstico, un joven en estado mucho mejor.

La tragedia fue inundándolo todo con el paso de la mañana y copando absolutamente todas las conversaciones de un pueblo que, al mismo tiempo, comenzaba a convivir con cientos y cientos de turistas en sus calles.

Las reacciones de diferentes colectivos del municipio se fueron sucediendo y una de las primeras llegó de toda la corporación municipal, que hacia la una de la tarde emitía un comunicado oficial con una declaración institucional por la que se declara a Ribadeo en estado de luto oficial durante tres días, desde ayer y hasta mañana lunes, como "mostra de solidariedade, condolencia e de sincero apoio ás familias das persoas que lamentablemente perderon a vida".

Toda la corporación, BNG, PP y PSOE, reconocieron ser conscientes de que "os xestos non calman a dor, aínda que nos mostran a cercanía, a solidariedade e o apoio da corporación municipal de xeito unánime".

El luto oficial decretado en el Concello conlleva, como muestra de respeto y condolencia, la suspensión de todos los actos organizados por el Concello de Ribadeo a través de cualquiera de sus áreas, incluyendo Cultura, que tiene varias programadas con ocasión del inicio de la Semana Santa.

Suspensión de actos religiosos

Otro ámbito en el que el accidente de ayer tendrá una repercusión directa es en los actos religiosos previstos para hoy, Domingo de Ramos. La bendición en la Praza de Abaixo quedó suspendida. La Comunidade Parroquial de Ribadeo y todas las que están integradas en esa unidad pastoral hicieron público "o noso pesar e dor por ista traxedia e noso afecto e maila nosa oración por eles e polas súas familias e amigos".

Se suprimió el pregón que iba a leer ayer el obispo de Lugo y el posterior concierto de la coral polifónica ribadense. La procesión de mañana, previa a la bendición de los ramos también está suspendida y si alguien desea hacerla podrá tras la misa de las doce en la propia iglesia. Del mismo modo, anunciaron que está suspendido el via crucis anunciado para el lunes por la noche.

Tanto en la misa de ayer como en la de hoy y mañana pedirán por el eterno descanso de los fallecidos. Incluso la Xunta de Cofradías de Viveiro se sumó al dolor de las familias y expresó sus condolencias por lo sucedido.

Apoyo de la SD Ribadeo y del Ribadeo FC

Uno de los fallecidos había jugado en equipos de la SD Ribadeo y otro lo seguía haciendo, por eso dicho club emitió ayer un comunicado muy elocuente: "Hoy nuestros corazones se han roto. No hay palabras. No tenemos aliento. Solo podemos unirnos con sus familias en el dolor por las irreparables pérdidas. Se nos han ido unos chavales excelentes, alguno miembro de nuestro club durante toda su vida deportiva, no sabemos cómo expresar nuestra tristeza y consternación".

El Ribadeo FC, por su parte, también expresó sus condolencias y suspendió el partido que le iba a enfrentar al Mugardos.

Repercusiones en la política gallega

El accidente provocó una conmoción de tal calibre a nivel gallego que llegó a los principales líderes políticos gallegos. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, expresó su tristeza y envió "todo o meu cariño e apoio ás familias dos falecidos" en la colisión.

También la líder del BNG, Ana Pontón, envió sus condolencias a las familias de los fallecidos en el grave accidente de Xove y deseó que el joven que se encuentra en la Uci del Hula se recupere.

Al igual que sus colegas de PP y BNG, también utilizó las redes sociales el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, que aseguró sentirse "conmocionado" ante "unha noticia tan terrible" que le hizo "enviar todo o meu cariño aos familiares e amigos das vítimas e acompañalos nesta dor tan inmensa".