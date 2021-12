Todo preparado para una noche de intensa labor

Los elfos ya están manos a la obra con el empaquetado de los regalos que Papá Noel dejarán en las casas de los mariñanos este viernes, una jornada de intenso trabajo para él y sus ayudantes para que la Navidad llegue cargada de ilusión a los hogares de la comarca.

Como la magia de Papá Noel es infinita, seguro que en todas las casas habrá algún detalle especial y este año lo que es seguro es que repartirán mucho menos carbón, porque al parecer, sobre todo los niños, se han portado requetebién, según las declaraciones que el propio Noel hizo a este diario desde Burela, donde se acercó a la Praza do Concello, desde donde inició un recorrido por parte de la localidad, pasando por los diferentes lugares que la Acia ambientó con adornos navideños, como la Praciña dos Reis Magos, en el parque Rosalía de Castro; la del Boneco de Neve, en la Praza do Mariñeiro; la de Papá Noel, en la Rúa do Río e a Praciña da Estrela de Nadal, en O Campón.

En Viveiro es muy fácil también acercarse hasta Papá Noel, pues desde el CCH se lan habilitado una preciosa casita para que reciba con comodidad a todos los niños que se acerquen hasta los jardínes Noriega Varela, pero hay que darse prisa porque hoy es el último día para entregarle la carta.

También se pueden desplazar hasta O Valadouro, donde llegará en moto, con salida desde el parque y recepción en la casa de la cultura, junto a una caravana de motores que lo escoltará debidamente. En Foz, recibirá a los niños de doce a una en la casa consistorial, donde llegará desde la casa de la cultura.

A Cervo llegará por la tarde a la Praza do Souto, en el marco de una tarde de fiesta que incluirá magia y chocolate y la posibilidad de tener un recuerdo en el photocall preparado por A Fervenza de Sargadelos.