Todo listo para un Resurrection Fest de récord

El Resurrection Fest inicia este miércoles una edición con la que aspira a batir todos sus récords, con la previsión de recibir hasta el sábado a más de 140.000 asistentes de más de cuarenta países, en un recinto más grande. Por primera vez no hay fiesta de presentación, con el miércoles como una jornada más del festival con sus cuatro escenarios activos y que tendrá como gran reclamo el concierto de Ghost en el principal a la una menos diez de la madrugada.

Los suecos recalan en el Resu por segunda vez tras su concierto de 2018 y con un nuevo disco, Impera, que alcanzó el número uno en las listas de ventas españolas y con el que cosechó el premio musical más importante de su país. Aunque estuvieron hace cinco años, triunfan sobre los escenarios con el carismático Tobias Forge al frente caracterizado como Papa Emeritus IV y son muy bien recibidos por los fans.

Behemoth, Motionless in White, The Ghost Inside, Dead By April y Ktulu también se pasarán este miércoles por el escenario principal, mientras que en el Ritual estarán Lampr3a, As Everything Unfolds, Orbit Culture, Born of Osiris, Alcest, Perturbator y Display of Power -tributo a Pantera que cerrará la primera jornada-; al Chaos Stage se subirán Endwalker, Slope, Jesus Piece, Wargasm, The Baboon Show y Hatebreed, y por el Desert Stage pasarán Youcanthide, Rodeo, Sylvaine, The Inspector Cluzo y Amenra. Las puertas abren a las dos y media de la tarde.

Monuments reemplaza a Sleep Token el viernes

La organización tuvo que hacer frente en las últimas horas a la cancelación de Sleep Token por "motivos logísticos" según explicó el propio grupo, que se disculpó por los inconvenientes. "Estamos seguros de que Sleep Token estará de nuevo en el Resurrection Fest pronto", señalaron desde el festival, que encontró sustituto en tiempo récord y será la banda británica de metal progresivo Monuments quien toque el viernes a la una y cuarto de la madrugada en el Ritual Stage. "Queremos agradecer a Monuments la rápida respuesta pese a la poca antelación que ambas partes hemos tenido. Estamos seguros de que podremos disfrutar de un gran conciertazo", añaden.

Un recinto con bastantes novedades y bodas incluidas

Las miles de personas que entrarán este miércoles en el recito del festival, la Resurrection Fest City, se encontrarán un buen puñado de novedades, la más evidente el cambio de lugar del Desert Stage que acoge el rock sureño y una llamativa incorporación, el llamado Resurrection Fest Boulevard que pretende ser un homenaje a tiendas de discos y salas de conciertos. Aquí se ubica otra de las grandes novedades, la Resuland Chapel en la que contraerán Resumonio cinco parejas cada día, sin validez legal pero con mucha diversión.

Al recinto regresa la zona de mercado y cambia de sitio el puesto de merchandising del Resu. Además cerrará la edición con un espectáculo de pirotecnia propio de diez minutos de duración.

Asistentes al Resu, comprando en un supermercado. EP

Lo primero, canjear las entradas por las pulseras para entrar

Las personas que lleguen al festival deben ir en primer lugar a canjear sus entradas por las pulseras para poder acceder al recinto. A la zona llamada Pulseración han de dirigirse quienes tengan abonos de cuatro días, entradas de día, entradas Pandemonium y quienes vayan a entrar con menores -los menores de 16 deben llevar una autorización paterna y los menores de 12 entran gratis-. Esta zona está abierta este miércoles de once de la mañana a doce y media de la noche, el jueves de doce a doce, el viernes de una y media de la tarde a doce de la noche y el sábado de dos de la tarde a la medianoche.

Habrá otra instalación, llamada Taquilla, a la que tendrán que ir para conseguir sus pulseras los censados en Viveiro, los invitados y ganadores de sorteos o los acreditados de prensa, además de quienes todavía no tengan entrada y quieran comprar una. Los abonos estaban vendidos al 95% y también hay entradas sueltas para cada día. Estas ventanillas están abiertas este miércoles de once de la mañana a tres y cuarto de la madrugada, el jueves de doce del mediodía a tres de la noche, el viernes de una de la tarde a tres de la noche y el sábado de dos de la tarde a tres y veinte de la noche.

Quince puestos de comida variados en el Circle Meal

La zona de restauración del festival contará con quince foodtrucks con "opciones para todos los gustos y dietas". Se trata de Veggie Pita Point con comida vegana, Crêperie La Bretonne con crepes, Foodtruck Begoña con comida americana, Chilindrinas con fish and chips de merluza de Celeiro, Pasión con bocadillos, Lucus Food Bus, Gilda Diner, Goiko y Road To Burguer con hamburguesas; Taberna Galaica con lacón asado, Coren Foodtruck con jamón, El Rebost de L'Avia y Papa John's con pizza, Noodle Bar con fideos chinos y Bico de Xeado con helados.

Además, en la zona vip estará como es habitual el restaurante de Galipizza, que también se encarga del catering de los artistas.

Varios asistentes, en una de las terrazas de la localidad. EP

Sesión vermú y metal yoga en el Resucamp, con bus gratis

El Resurrection Fest cuenta con tres zonas de acampada libre, la A en el parque Pernas Peón de Covas, la B en San Roque y la C en la playa de Esteiro de Xove, que es novedad este año. La del parque contará de nuevo con autobuses de ida y vuelta al recinto con un precio de 2 euros el trayecto que se pueden comprar también online, con opción de un viaje por 2 euros, dos viajes por 3,20 u ocho viajes por 12 euros. "Pese a nuestros reiterados esfuerzos, los permisos para las lanzaderas de las zonas B y C no han sido concedidos por razones de seguridad", dice la organización para explicar que no habrá bus desde San Roque y Esteiro.

Sí los habrá, y serán gratis, desde la zona de acampada de pago Resucamp, que este año se ubica junto a la playa de Area y donde por primera vez habrá actividades que serán sesiones vermú con Red Bull DJ Car el miércoles y el jueves de doce a dos, y metal yoga el viernes en el mismo horario.

Una zona de aparcamiento solo para los vecinos de Celeiro

El Concello de Viveiro habilitará durante la celebración del Resurrection Fest una zona de aparcamiento para los vecinos de Celeiro en la zona de Lavandeiras, entre la escuela de idiomas y la conservera. "O estacionamento estará reservado unicamente para os veciños", indican desde el Concello, que agradece la colaboración de los celeirenses para poder llevar a cabo este evento que "supón un impacto económico moi importante para Viveiro".

Además la calle Lavandeiras está de doble sentido de circulación entre la cofradía y la conservera y piden no aparcar allí.

Aparcamiento habilitado por el Concello reservado para los vecinos de Celeiro. EP

Los hoteles de Viveiro al 100% y asistentes en toda la comarca

Los hoteles locales están "al 100% desde hace días", según explicó el presidente de la asociación Beiras de Viveiro, Domingo González, a Europa Press. "Había establecimientos que estaban al 90% desde hace un tiempo y en las últimas semanas ya no había sitio", dijo, mientras que otros alojamientos como apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico que alquilan particulares también tienen una elevada ocupación. Desde el lunes "se podía ver muchísima gente por la calle y por los establecimientos", dice González, quien observa muchos turistas de Portugal y también del País Vasco.

El fenómeno repercute en otras localidades de la comarca, incluso en la más lejana, Ribadeo, con una media de ocupación de entre el 60 y el 90%, según las cifras del colectivo Acisa. También aquí notaron que la restauración "tiene más afluencia de un determinado tipo de público" y que estos días hay reservas "para grupos grandes de amigos".

Sesiones de firmas con The Ghost Inside, The Baboon Show y Dead by April

Algunos grupos que actúan también acceden a una experiencia más cercana con sus fans en sesiones de firmas que serán al lado de la zona vip. Este miércoles estarán The Ghost Inside a las cinco y cuarto, The Baboon Show a las seis y cuarto y Dead By April a las siete y cuarto. El jueves firmarán Kublai Khan TX a las cinco de la tarde, Elegant Weapons a las siete menos veinticinco y Madball a las nueve menos cuarto; el viernes estarán disponibles Papa Roach a las cuatro y media, Attila a las cinco y cuarto, Wind Rose a las seis y diez y Blind Channel a las ocho de la tarde, mientras que el sábado estarán Rise Of The Northstar a las nueve menos veinte y a las nueve y media Desakato, grupo asturiano que incluye su concierto de esa noche en su gira de despedida.



Concierto secreto

El festival publicó una pista sobre el concierto secreto que habrá el jueves a las cinco menos veinte en el Chaos Stage y que será uno de los artistas principales de otras jornadas. La pista es MIB. Men In Black y los fans conjeturan que puede ser Motionless in White.