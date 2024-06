Todo listo para que arranque el Resurrection Fest en Viveiro

A falta de un día para que dé comienzo la décimo novena edición del Resurrection Fest en Viveiro todo está listo ya para su arranque. Serán cerca de un centenar de bandas las que suban al escenario en esta edición que tiene uno de los programas "más grandes y ambiciosos que el festival jamás haya tenido", según indicaron en la presentación de este lunes, acompañados de representantes de las distintas administraciones, su director Iván Méndez y David Méndez.

Más de 60 bandas nunca habían actuado antes en Viveiro y otras 17 "tampoco habían visitado nuestro país".

De entre las bandas que actuarán entre este miércoles y el próximo sábado, los promotores de la cita destacaron a los americanos Avenged Sevenfold, "que estarán por fin en Viveiro" o M Shadows "que descargarán uno de los conciertos más espectaculares que hay hoy en día en el mundo con éxitos como Nightmare, Hail to the king o Alterlife, que sonarán en Viveiro por primera vez".

Entre las bandas que destacaron los promotores también figuran Bring Me The Horizon. "Los de Sheffield son una de las bandas más amadas por los fans del festival y, sin duda, darán uno de los conciertos más memorables", indican desde la organización. Los canadienses Sum 41 son otros de los destacados al ser "una de las bandas más queridas por los fans de festival". "La banda no ha querido separarse sin actuar en el Resurrection Fest Estrella Galicia. Es una oportunidad única para despedirse de una de las bandas que más han marcado a los fans del punk rock en el siglo XXI".

También destacada es la actuación de Alice Cooper, "una de las leyendas más grandes de la historia del hard rock y el heavy metal", así como Offspring, que es otro de los cabeza de cartel de esta edición.

Además, por primera vez, sonarán en el festival los norteamericanos Machine Head, siendo el Resu el "primer festival en el que actuarán en España desde 2012". También estará Megadeth, "todo un privilegio tener a una de las cuatro grandes bandas del thrash metal" subrayan los organizadores, que también destacan la presencia de Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, que llegará con su últimos disco en solitario The Mandrake Project.

Presencia de representantes de las distintas administraciones

A la presentación, en el recinto del festival, acudieron representantes de las administraciones que colaboran con el festival. Así, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, que acudió acompañado del delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, subrayó que esta cita musical "foi quen de poñer no mapa internacional á Mariña lucense a través dun traballo constante e coordinado dun festival que cada ano se reforza como atractivo turístico".

Por su parte la diputada de Economía, Facenda e Especial de Contas, la alcaldesa de Burela Carmela López, destacó la aportación de 150.000 euros al festival de ente provincial. "Recoñecemos a importancia deste festival non só como un evento cultural, senón tamén como un motor económico que dinamiza a nosa comarca, atraendo a milleiros de persoas de todas as partes do mundo", dijo, "este fluxo de visitantes non só enriquece culturalmente a nosa terra, senón que tamén impulsa o sector servizos, xerando emprego e riqueza para moitos veciños e veciñas".

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, volvió a recordar los orígenes del festival en la ciudad apoyado por el entonces regidor Melchor Roel y destacó que para el Concello "é un reto cada ano acoller o festival polos milleiros de persoas que nos visitan e valoramos moi positivamente a repercusión do evento na economía local". También agradeció la colaboración de los vecinos estos días, "de Viveiro en xeral e Celeiro en particular que demostrarán unha vez máis que somos un pobo acolledor".

Más de 1.500 personas apuntadas para casarse

Durante la presentación de este lunes, los organizadores destacaron que habrá público procedente de 43 países y ya cuenta con 1.500 personas apuntadas para casarse durante el festival, en una iniciativa surgida el año pasado y con mucho éxito entre los fans.