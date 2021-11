Todo listo para el gran parón en A Mariña

La comarca de A Mariña vivirá este miércoles la primera huelga general a nivel comarcal de su historia bajo el lema Futuro para A Mariña y convocada por CC.OO., CIG y UGT. Desde los tres sindicatos aseguran que "hai razóns de sobra" para esta convocatoria y que en ella esperan repetir el éxito de la manifestación que el pasado 17 de octubre recorrió Viveiro exigiendo soluciones para la crisis industrial, económica y social que atraviesa la zona.

La convocatoria empieza a las doce de este martes y terminará a la misma hora del miércoles. Serán 24 horas en las que los sindicatos piden el paro no solo de los trabajadores sino también del pequeño comercio, los autónomos, la hostelería o los puertos pesqueros.

Además en Burela está convocada una manifestación que saldrá a las doce del mediodía del hospital y recorrerá la localidad hasta la Praza do Concello.

Esta convocatoria fue sumando apoyos en los últimos días. Este mismo lunes, desde la asociación de comerciantes de Ribadeo mostraron su apoyo aunque matizaron que cada establecimiento individualmente será el que decida si cerrar o no. De todas formas, el gerente del colectivo, Jesús Pérez Prada, indicó que según la consulta que realizaron entre sus asociados "algo máis do 75% dos establecementos pecharán o mércores pola mañá". Desde el Centro Comercial Histórico de Viveiro también anunciaron el cierre de comercio y hostelería hasta las cuatro de la tarde para defender "a nosa comarca, o noso comercio a creación de emprego estable". Desde el colectivo vivariense recuerdan que este cierre supone "para moitos un notable esforzo".

Algunas asociaciones de comerciantes han mostrado su apoyo a la huelga

También la junta de personal del distrito sanitario hizo un llamamiento a los profesionales para que secunden la huelga.

Y algunas administraciones locales decretaron servicios mínimos para mostrar su apoyo al paro. Así, si el pasado jueves era el Concello de Viveiro el que marcaba unos servicios mínimos, esta lunes era el de Burela el que hacía el mismo anuncio. El alcalde, Alfredo Llano, avanzó que funcionará el registro, la Policía Local, Protección Civil o un retén de obras. Además el concejal de obras explicó que habrá recogida de basura, pero no limpieza viaria, salvo un retén, así como y servicios mínimos en el servicio de agua y en la limpieza de los colegios y escuelas infantiles.

También el Concello de O Valadouro estableció unos servicios mínimos para el registro en horario de diez de la mañana a una de la tarde. Y el Concello de Cervo decidió cerrar todos sus servicios municipales no esenciales, por lo que funcionarán el registro, la Policía Local, el GES, el servicio de ayuda en el hogar y la basura.

Los servicios mínimos, pero los de la Consellería de Educación, suscitaron las quejas de CIG Ensino, que cree que se trata más bien de "máximos en moitos sectores laborais, e nomeadamente no educativo". Por ello presentarán un recurso contra la Xunta por vulnerar el derecho de huelga.

ESPERAN UN "ÉXITO". Los sindicatos mayoritarios confían en una respuesta masiva por parte de la ciudadanía de A Mariña. La secretaria comarcal de CC OO, María José Novoa, afirma que, a pocas horas del inicio del paro, "las expectativas son muy buenas", porque los sindicatos están recibiendo contestaciones afirmativas por parte de "federaciones de comerciantes, agrupaciones, asociaciones, ayuntamientos, empresas grandes, supermercados y, por supuesto, de trabajadores".

Desde su punto de vista, la huelga va a ser "un auténtico éxito".

Recordó que la actual situación "afecta por igual a toda A Mariña", por lo que considera fundamental que todo el mundo se una a una protesta "por el futuro de la comarca y de nuestros hijos".

"Si alguien se quiere ir a trabajar fuera, pues estupendo. Pero esta lucha es para que tengan la oportunidad de trabajar y de vivir aquí", afirmó la portavoz sindical, quien insistió en la necesidad de apoyar la huelga y de "manifestarse".

VISITA. Quien también hizo un llamamiento a la participación en la huelga comarcal fue la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que este lunes mantuvo un encuentro con responsables económicos y sociales de la comarca en Burela. Pontón volvió a insistir en la necesidad de la intervención pública de Alcoa e instó al presidente de la Xunta y a la ministra de Industria a actuar porque "a veciñanza da Mariña está farta de fotos e de promesas e queren medidas concretas para que non sigan aumentando as listas do paro". Además subrayó que su cierre supondría "non entender unha das leccións que nos está deixando esta crise" de no tener tanta dependencia del mercado asiático.

Con respecto a Vestas volvió a insistir en vincular los nuevos parques a proyectos industriales en el territorio. El PP comarcal no tardó en reaccionar a esta visita y acusó a Pontón de ser "corresponsable do problema na nosa industria e do noso emprego" al firmar un acuerdo de gobierno con el PSOE en Madrid.