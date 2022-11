Todo listo para el cambio total del asilo de Ribadeo

"Imos ir adiante coa obra do hospital asilo si ou si. Para nós é algo fundamental para Ribadeo". Así se expresa el alcalde ribadense, Fernando Suárez, acerca de las obras de reforma que quiere acometer en el hospital asilo San Sebastián y San Lázaro de Ribadeo. Pero no se trata de una reforma en el pasamanos o de cambiar unos muebles en la cocina. Se trata de una reforma integral en un edificio que, por antiguo, tiene serios problemas para cumplir con la normativa actual para este tipo de instalaciones geriátricas. Así que la obra va a ser ambiciosa, rondando los 1,7 millones de euros. A ello habrá que sumar el coste del mobiliario, que será prácticamente todo nuevo, es decir, otra partida considerable.

Precisamente por eso, ahora mismo en el Concello de Ribadeo están pendientes de conocer la respuesta de la Xunta a la carta enviada por el regidor para conocer la aportación autonómica a esos trabajos. Todo parece indicar que este va a ser otro punto de fricción más a sumar a los ya vividos entre el Ayuntamiento de Ribadeo y la Xunta de Galicia. Pero Suárez Barcia dice tener claro que no le importa porque es una obra tan necesaria que irá adelante con la aportación autonómica que sea: "Iso si, baixo o noso punto de vista, agora o Goberno autonómico ten unha excelente oportunidade para enmendar o que lle fixo aos ribadenses cando se construíu a outra residencia, a nova, para a que aportou cero euros".

Pero al margen de la cuestión económica, que es trascendental, hay otros apartados vinculados a esta obra importantes. El más llamativo de todos es lo que va a suceder con los internos y los trabajadores. Aunque el hospital asilo tiene 45 plazas hace ya tiempo que no se cubren las bajas así que ahora hay 30 internos. La razón es que los trabajos serán de tal magnitud que los usuarios tendrán que estar entre un año y medio y dos años en otra residencia.

APELACIÓN A LA XUNTA

En este punto el alcalde ribadense sí que no tiene dudas al respecto: "Isto é competencia absoluta da Xunta, que vai ter que buscar acomodo a esta xente noutras residencias. Nós aí non podemos facer nada, porque somos o Concello de Ribadeo e non temos competencias para decidir quen se vai á residencia de Trabada, á de Mondoñedo, á de Foz ou se teñen que marchar máis lonxe". Y añade que es algo que también planteó a la conselleira de Política Social, Fabiola García, "sen que polo de agora teñamos resposta de ningún tipo".

Según las cuentas del gobierno municipal ribadense, las plazas en residencias de mayores en el municipio necesitan ir asentándose y las dos instalaciones son necesarias, tanto las de la nueva residencia como las que se consoliden en el hospital asilo tras la reforma.

Alrededor de esa reforma planea algo muy comentado, la herencia recibida del médico Francisco Moreda. Es una cantidad importante "pero é algo sobre o que se está falando dun xeito algo erróneo", explica el alcalde quien indica que "a Xunta debería financiar a totalidade da reforma do hospital asilo, porque desde logo non está dito en ningunha parte que ese diñeiro teña que ser para a súa reforma. Ten que ser para o hospital asilo, pero viría moi ben para prestar servizos aos usuarios ou para mercar material que lles pode facer falla. Hai moitas posibilidades e o normal sería que a Xunta financiase a reforma e os cartos se investisen diretamente en servizos aos maiores". Además recuerda que "aínda que é unha boa cantidade, non chega nin para a metade das obras".

Así que a nivel administrativo, el alcalde apunta que está muy pendiente de la respuesta de la Xunta "porque temos que sabelo, xa que de non facer aportacións, acometeremos a obra con fondos propios ou chamando a outras portas, pero o que é seguro que imos ir adiante con esto porque é algo que se necesita".

PRÓXIMO AÑO

Y además ni tan siquiera anda con paños calientes o visiones de futuro. Aún con las elecciones en mayo del año próximo, Fernando Suárez apunta que impulsarán la tramitación "a comezos do ano que vén. Farase a exposición pública do proxecto, que temos xa máis que rematado. Está totalmente adaptado e aprobado pola Xunta de Galicia. É unha obra moi potente e imos darlle para adiante xa".

En referencia al abanico de posibilidades que se abre con esta obra, el regidor ribadense indica que para su equipo es un proyecto "estratéxico" para Ribadeo y por eso quiere "implicación das administracións, sobre todo da Xunta que é quen ten as competencias. Nós ocupámonos destas cousas serias. Non estamos a falar da carpa dunha festa ou da doazón dunhas camisetas. Estamos a falar de algo moi importante para o futuro dos veciños de Ribadeo. Non é algo que beneficie ao Bloque, ou ao alcalde de Ribadeo. É algo que vai quedar aí para sempre e que hai que facer ben porque pola sociedade que temos está claro que vai ser moi necesario nun futuro cercano. Xa o é, en realidade".

EL PERSONAL

En cuanto al personal actual de la residencia, ya está planificado que se adscribirán temporalmente a la nómina de empleados municipales: "Xa o miramos cos servicios xurídicos do Concello para facelo con todas as garantías. Falouse xa con eles e unha vez que rematen as obras e se reabra o centro volverán traballar alí".

LA CONGREGACIÓN

Y aún queda algo más, la congregación de monjas que ahora se encarga de la gestión y que Suárez Barcia recuerda que "é unha situación anómala herdada de hai anos. Foi unha boa solución no seu momento e non teño nada que dicir, pero xa se falou con elas e non continuarán coa xestión, que se ten que facer seguindo todas as garantías. Está claro que o labor que fixeron foi incuestionable e o pobo de Ribadeo tenlles que estar agradecido e penso que así é. Pero están de acordo en deixalo porque tamén comprenden que non é forma de traballar nin se pode continuar así. Non poñerán ningún tipo de problema e eu estou moi contento da súa actitude e de todo o que fixeron".

De modo que el hospital asilo ribadense está a punto de vivir un cambio radical que afectará a todo: edificio, gestión, trabajadores, residentes y hasta administraciones. El pronunciamiento de la Xunta al respecto de la petición del Concello servirá para ver el camino que se toma, pero sea cual sea este, parece ser que ya no tiene vuelta atrás.

Cuando esté lista, será un salto de calidad en las infraestructuras del municipio.