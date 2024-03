Toda la plantilla de la Policía Local de Viveiro está de baja por cuadros de ansiedad y depresión, según dio a conocer en la tarde de este viernes el grupo municipal del Partido Popular (PP) en una nota, en que indican que los agentes advirtieron de esta situación en reiteradas ocasiones, "mentras que o goberno local (PSOE y BNG) mirou para outro lado".

Los populares indican que la drástica medida se debe a que "nin se senten dignificados no seu traballo nin apoiados polo goberno local nas súas queixas e reivindicacións ao respecto do clima tan tóxico que se está a respirar no corpo por mor das actuacións irracionais ás que se ven sometidos", asegura la portavoz del grupo, Mariña Gueimunde.

El comunicado del PP pasa por alto que detrás de esta situación está la presión diaria que han estado sufriendo los agentes por parte de la jefatura, que al parecer también está de baja desde este jueves.

Los populares indican que "estamos totalmente desamparados" y aluden a la cercanía de la Semana Santa. "Estamos ás portas da Semana Santa, época na que a cidade se enche de visitantes, e non dispor de efectivos nin pola tarde nin pola noite é un auténtico perigo", consideran.

Por su parte, la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, elude realizar manifestaciones respecto a lo sucedido, aunque reconoce que ha convocado una comisión de portavoces para explicar la situación del cuerpo con presencia de la secretaria y el jefe de personal del Concello, por lo que considera "una irresponsabilidad" que el PP hable antes de conocer una situación, que califica de "excepcional".

La situación de baja de los agentes del cuerpo municipal ha provocado ya que la Guardia Civil esté atendiendo todas las incidencias relacionadas con el tráfico que se producen en el concello vivariense en este momento.