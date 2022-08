Pablo Ferrández (Madrid, 1991) atiende a este diario desde Salzburgo, Austria, donde acaba de tocar con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena obras de Shostakóvich. Colaboraciones con los mejores músicos y orquestas del mundo y actuaciones en los más prestigiosos escenarios llenan la agenda de este violonchelista con múltiples reconocimientos y que toca el Stradivarius ‘Lord Aylesford’ de 1696. Otra forma de entender su proyección son sus 108.000 seguidores en Instagram.

¿Cómo vive el éxito internacional?

Llevo ya varios años saliendo, desde el 2016 fue cuando realmente empecé a tocar mucho fuera y ahora estoy tocando prácticamente noventa conciertos al año por todo el mundo. Siempre fue mi sueño y estoy muy contento de poder estar viviéndolo.

Ahora estará en el festival Bal y Gay, ¿tenía alguna referencia?

Tengo varios amigos que han tocado en el festival y siempre me han hablado muy bien de él. Tengo muchas ganas de tocar por primera vez y conectar con el público. Además como mi padre es gallego (de Ferrol) siempre tengo una relación con Galicia muy cercana y cuando tengo la oportunidad de tocar ahí lo acepto.

¿Qué podrá escuchar el público en su concierto en Mondoñedo?

Las tres primeras suites de Bach. Para todos los chelistas son como el gran monumento al repertorio para chelo solo, son siempre un desafío para el chelista, tienen una gran complejidad musical y técnica también, entonces son siempre como una montaña a escalar. Es una música maravillosa llena de introspección, espiritualidad, nunca acabas la misma persona que cuando empiezas.

Tiene una agenda muy apretada.

Está siendo un verano lleno de cosas. Toqué en Nueva York, acabo de volver de Los Ángeles de tocar en el Hollywood Bowl para 15.000 personas, ahora en Salzburgo, el siguiente en Galicia y justo después me voy a Suiza a tocar en el festival de Janine Jansen.

¿Cómo llevó la pandemia a nivel laboral y cómo está siendo el reencuentro con el público?

El principio de la pandemia fue terrible para todo el mundo, me cancelaron más de cien conciertos, al llegar a cien dejé de contar las cancelaciones; pero estoy muy contento de estar de vuelta, viajando y tocando, cada vez que salgo al escenario me siento súper agradecido de poder hacer música en directo. Para la gente que viaja por trabajo como yo, que no toco en una orquesta o en una ciudad fija sino que me llaman por todo el mundo, las restricciones de viaje eran tremendas, era un desafío constante ver cómo podía viajar de un país a otro. Estuve en Corea hace poco y me tuvieron que dar un permiso del Gobierno para no tener que hacer las tres semanas de cuarentena y solo tuve que hacer un día, y lo mismo en Japón.

Publicó un disco con Sony Classical y acaba de grabar el segundo, ¿puede avanzar algo?

Es el doble concierto de Brahms, lo grabé con Anne Sophie Mutter y la filarmónica checa bajo la dirección de Manfred Honeck, y combinamos el concierto con el trío de Clara Schumann con Lambert Orkis al piano. Sale el 4 de noviembre y tal vez sea el proyecto más grande que he hecho hasta ahora, me hace una ilusión tre menda sacarlo.

Alcanzó el éxito muy pronto, ¿qué consejo puede dar a los jóvenes?

Estamos en un momento en el que tenemos un acceso a la información increíble gracias a las redes sociales y a internet. Les diría que se empapen mucho, cuando uno tiene curiosidad y quiere aprender, todo está ahí fuera para nosotros. Yo de hecho estoy intentando en Youtube ayudar a la gente joven que empieza, hacer entrevistas con otros colegas míos para que la gente tenga otros puntos de vista e intento dar minitutoriales y consejos. Si la gente quiere aprender, lo tiene a su alcance.