"Hay dos títulos muy importantes en juego antes de acabar la Liga"

El Pescados Rubén Burela FSF recobra las esperanzas de pelear por acabar en lo más alto la Primera División femenina después de una jornada altamente positiva para sus intereses. A su meritorio triunfo en Alcorcón, 4-6, se une también la derrota del líder, Futsi, en Melilla, lo que deja en 5 puntos la diferencia con las madrileñas.

Es verdad que las burelesas todavía no dependen de sí mismas para terminar primeras, pero tienen pendiente el partido de casa con el Futsi y confían en que pueda producirse otro tropiezo de las madrileñas para poder colocarse a tiro. El Poio sigue metido en el medio de ambos y también aspira a terminar primero.

La internacional Dany reconoce que la jornada fue redonda, pero más que alegrarse por la derrota del Futsi prefiere poner en valor el triunfo de su equipo en Alcorcón. "Sacamos adelante un partido muy complicado ante un rival muy exigente a nivel físico", señala la pívot hispano-brasileña, que destaca la capacidad burelesa de sobreponerse a la reacción local cuando se pasó de un claro 0-3 a un inquietante 3-3. "Ya sabemos lo que es el fútbol sala, en cuanto te despistas lo pagas, pero supimos recuperarnos a tiempo para poder ganar en una pista difícil".

La jugadora no se obsesiona con el primer puesto liguero y deja bien claro que el equipo va marcándose objetivos según van apareciendo. "No vamos a hipotecar otras competiciones por el primer puesto de la Liga, ya que en esta competición hay un play off final. Esto no quiere decir que no querramos ser primeras o de que no vayamos a aprovechar la oportunidad si se presenta. Lo que quiero decir es que ahora tenemos dos meses con retos muy bonitos por delante porque a finales de este mes esta la fase final de la Copa de la Reina y en mayo tenemos la final de la Copa Galicia. Son dos títulos que nos hacen mucha ilusión, tenemos una plantilla más bien corta y queremos estar en las mejores condiciones posibles para afrontarlos".

Dany está plenamente volcada en sus objetivos con el Pescados Rubén FSF tras proclamarse campeona de Europa con España por segundo año consecutivo. "Me hizo muy feliz el título, pero también es verdad que a nivel físico nos va a venir bien no tener concentraciones con la selección porque el ritmo de entrenamientos y viajes era muy alto y no es fácil rendir al mejor nivel", señaló la jugadora, que también habló de la posibilidad de disputar un Mundial. "Sería maravilloso, pero soy consciente de que no hay fecha ni sede oficial, trato de disfrutar cada partido como si fuera el último".