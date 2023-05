Caridad García: "El título que más ilusión me hizo fue la Supercopa por ser en el Vista Alegre"

La portera Caridad llegó este verano al Pescados Rubén Burela FSF para ganar títulos y ya tiene tres en su palmarés tras conquistar el pasado día 17 la Copa Galicia. Antes llegaron la Supercopa y la Copa de la Reina, que también acabaron en las vitrinas de la entidad burelesa. "La jugadora que quiera tener una carrera ambiciosa sabe que este el club adecuado para venir", explica la Guerreira, que se mostró muy satisfecha por ganar la Copa Galicia la pasada semana en Noia, aunque asegura que no fue el título que más ilusión le hizo. "Para mí el más especial fue la Supercopa, no solo por ser el primero de mi carrera a nivel nacional, sino porque lo conseguimos en el pabellón Vista Alegre, en Burela, con toda la familia ‘laranxa’, son momentos que no se olvidan", aseguró.

Una de las cualidades que ha convertido al Pescados Rubén Burela FSF en una referencia en el fútbol sala femenino mundial es su ambición e inconformismo. La plantilla naranja siempre quiere más y Caridad es un claro ejemplo de que la plantilla todavía tiene hambre para seguir ganando esta misma temporada. "Sabemos que este equipo está hecho para pelear por todos los títulos y todavía nos queda uno muy importante, que es la Liga. Está claro que la temporada está siendo muy buena, pero ganar la Liga sería la guinda", asegura la guardameta, que no cree que el Pescados Rubén Burela FSF tenga menos presión que otros rivales que todavía no han ganado nada y que tendrán la Liga como única opción para salvar la temporada. "La presión se la pone cada uno y nosotras queremos ganarlo todo, jugar en el Burela FS significa pelear por todos los títulos, digamos que estamos buscando la matrícula de honor", explicó la guardameta.

La última jornada del campeonato regular llevará al Pescados Rubén FSF hasta la pista del Poio, equipo del que procede Caridad y que opta a desbancar a las burelesas del segundo puesto recién conquistado. "Puede parecer un partido que no tiene gran trascendencia porque estamos los dos clasificados para el play off por el título, pero que dar segundo te otorga el factor cancha en la primera eliminatoria y yo creo que contar con el aliento del público es muy importante", señala Caridad, que espera un partido de máxima exigencia pese a los últimos resultados del Poio. "Parece que en las últimas jornadas están teniendo problemas, pero yo me espero un Poio al más alto nivel que además tendrá la motivación extra de imponerse al equipo que lleva ganados todos los títulos en juego".

Peque

Caridad también habló sobre la marcha de Peque. "Está claro que es una jugadora determinante, que marca el ritmo de los partidos y que le da mucha velocidad a nuestro juego. Pero esto es ley de vida en cada equipo, cada temporada hay bajas importantes y llegarán otras que intentarán cubrir ese espacio".