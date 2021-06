Otro título para enmarcar

La jugadora del Pescados Rubén Burela y de la selección española de fútbol sala Patricia González Mota, conocida por todos como Peque, ha aprovechado su estancia en la localidad mariñana, donde recaló en 2011, para completar sus estudios y acaba de terminar el ciclo superior de Administración e Finanzas en el IES Perdouro, donde cursó con anterioridad el ciclo medio de Xestión Administrativa.

Unos estudios que le han servido para enfocar su futuro laboral cuando termine su etapa profesional en el fútbol sala, ya que quiere dedicarse a la gestión deportiva, y tiene claro que no podría haberlo hecho sin el apoyo de sus compañeros y, sobre todo, de los profesores del centro "por la importante labor que han tenido". "Me han ayudado a poder compatibilizar mis estudios con mi carrera como deportista profesional. Su apoyo ha sido fundamental y en el Perdouro lo he tenido todo", recalca agradecida la jugadora.

Un respaldo que no tuvo antes de arribar a la comarca. "Quise estudiar cuando era más joven, pero me fue imposible porque quería jugar y tenía que trabajar y no podía con todo", asevera la profesional, quien reconoce la dificultad de las deportistas femeninas de poder dedicarse solo a entrenar y competir, por lo que recalca la importancia de tener en cuenta la carrera deportiva y la ayuda recibida del centro burelés para poder hacer ambas cosas.

"Yo falto mucho a clase porque entrenamos varios días, tenemos un montón de partidos del Burela Pescados Rubén FS y también con la selección española, pero quería seguir estudiando y poder hacer las dos cosas y ahí es donde he tenido mucha ayuda, porque como el curso es por módulos he podido dividir los de un curso en dos años para poder terminarlo y fueron mis profesores del ciclo los que me dieron la idea de coger menos asignaturas", manifiesta.

"Lo importante es hacerlo aunque te lleve algo más de tiempo", asevera, sobre todo porque nunca se planteó dejar el fútbol sala en el que lleva desde los quince años y con el que ha alcanzado todas las metas, incluida ser elegida la segunda mejor jugadora del mundo en un año plagado de éxitos.

"Nunca me he planteado dejar mi carrera deportiva y sé que el deporte siempre formará parte de mi vida aunque también sé que el cuerpo tiene una gasolina que se acaba y que de la competición al alto nivel tendré que retirarme en algún momento", afirma la deportista, que se animó a hacer el ciclo medio de Xestión Administrativa, "porque me parecía que era el más salida podía tener y me encontré con que me encantó y me animé a hacer el ciclo superior y ahora en agosto voy a empezar a distancia un MBA de gestión deportiva, porque así puedo unir mis dos pasiones. Gracias a aquella primera elección a día de hoy sé a qué me quiero dedicar cuando me retire del deporte profesional", recalca la futbolista, ahora con 34 años de edad.

Reconoce Peque que ser mayor que la mayoría del resto de alumnos de clase no le supuso ningún problema y agradece a todos el apoyo que le brindaron. "He tenido mucha suerte y me han ayudado un montón, lo que es muy importante porque si tus compañeros no te ayudan con el día a día sería muy complicado", afirma la jugadora, con la que no han hecho excepciones por ser la más famosa de la clase. "Cuando me quito el chándal soy una más", asevera entre risas, sin ocultar el agradecimiento por las muchas felicitaciones que recibía a la vuelta de una competición.

"Este año, además, ha sido muy mediático y gente que no se acercaba al fútbol sala ahora lo siguen", cuenta la jugadora del mejor equipo del mundo, que anima a formarse para poder tener un hueco en el mercado laboral.