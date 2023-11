La tirolina de A Pontenova, dispuesta para lanzarse directa al futuro

La empresa Xesteco, que gestiona el proyecto turístico en torno a la Tirolina das Minas del municipio de A Pontenova y el proyecto de senderismo creado alrededor de las minas de la localidad, considera que su margen de crecimiento no está agotado y que tienen aún posibilidades que quieren explorar.

Hace solo unos días que su proyecto recibió el premio autonómico a la mejor iniciativa de desarrollo rural de Galicia en la categoría de turismo, concedido por el Agader, y su responsable, Celtia Traviesas, lo agradece por todo lo que implica para ellos. Traviesas considera que pese al esfuerzo que tuvieron que hacer en los dos últimos años, y que admite que los dejó "bastante cansos", sí están satisfechos en el sentido de que pudieron comprobar "como se nota a incidencia do proxecto na Pontenova".

Cuenta como ejemplo de ello que cuando presentaron su proyecto a los premios del Agader lo hicieron con poquísimo tiempo disponible. Pidieron a algunos colectivos o particulares de A Pontenova que les apoyasen con cartas destacando su aportación "e a resposta a verdade é que foi sorprendente, porque en moi pouco tempo tiñamos o que pedimos e iso acabou por reforzar moito a nosa candidatura", comenta la representante de Xesteco. Traviesas también dice que no se van a parar "porque na Pontenova o tanto por cento das minas que se pode visitar e se está facendo é pequenísimo.

Alí hai cinco montañas que son minas e que nalgunha medida se poderían visitar. Serían kilómetros e kilómetros, pero o certo é que é algo complexo porque para levar a xente a outros niveis da Mina Consuelo ou a outras minas, queda moito por facer. Para empezar é unha decisión que non é nosa, senón do Concello, aínda que penso que eles o ven claro e apostan por este tipo de turismo, pero iso tampouco abonda porque fai falla facer expropiacións, ter cartos para organizar as visitas con seguridade... Son procesos administrativos moi longos", pero al mismo tiempo que dice esto se muestra optimista "porque penso que isto sucederá".

Por el momento, el reconocimiento del Agader se lo toman en Xesteco como "un estímulo para a empresa, un recoñecemento de que o gran esforzo que fixemos pagou a pena porque a verdade é que este ano e medio ou dous anos foron moi intensos". Ahora, durante el invierno, llega un periodo de temporada baja que aprovecharán para volver aún con más fuerza.