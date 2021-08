Los tiestos que todos quieren están en A Mariña

Estos simpáticos maceteros pueden verse en cualquier rincón de A Mariña y del Occidente de Asturias. Sus caras sonrientes y sus vistosos ropajes los convierten en los protagonistas de ventanas y jardines. Su autora, Lorena Carrelo Magadán, nunca sospechó el éxito que iban a tener, pero ahora no da abasto a pintarlos y los más personalizados tienen semanas de lista de espera.

Todo empezó como "terapia ocupacional", asegura, al serle diagnosticada fibromialgia. "Empecei a pintalos o 20 de xullo de 2020 para miña nai, para unhas veciñas e para regalar", explica, "publiquei as fotos no Facebook e a xente empezoume a preguntar se as vendía e tanto me insistían que dixen que si".

Fue su padre quien la animó a convertir su hobby en su profesión. "Foi el quen me animou e como morreu en febreiro de repente teño aínda máis gusto por isto e ademais é un traballo que podo adaptar ben á miña enfermidade porque non todos os días estou igual para traballar", reconoce.

En cada macetero puede invertir entre una hora o dos para los más pequeños y hasta tres o más para los grandes. Hay que marcar y medir, hacer los agujeros para las cuerdas, pintarlos con esmaltes al agua, barnizarlos y armarlos.

"Penso en calquera prenda de roupa e píntoa segundo o que se me ocorre nese momento"

Cada diseño es diferente y todos son artesanía pura. "Pinto sin plantilla, cada un é único", afirma Lorena, que se muestra sorprendida de su paciencia para armar cada figura: "Non teño paciencia para nada e para isto si".

Para los trajes se inspira en lo que a ella misma le gusta. "Penso en calquera prenda de roupa e píntoa segundo o que se me ocorre nese momento", asegura y subraya que siempre se decanta por colores vivos como fucsia, verde, coral, rosa o azul "porque son os que máis lles gustan á xente".

Metida ya de lleno en su línea de negocio, Lorena fue un paso más allá e inventó los ‘chefs’, que tienen la misma estructura pero son más pequeños y para colocar en interior. "Non todo o mundo ten xardín, así que pensei noutra fórmula para eles", explica. Y ahora también hay maceteros chef. Aunque lo cierto es que puede hacer casi cualquier cosa con su suma de macetas.

De hecho tenía muchos encargos particulares, aunque ahora mismo se centra en surtir a las tres tiendas donde pueden adquirirse y es a través de ellas como coge los encargos personalizados.

"Isto non o inventei eu", reconoce, "en Taramundi había un matrimonio que xa as facía, pero é certo que fun vendo e facendo de maneira autodidacta"

"A verdade é que non pensaba que ía ter tan boa acollida", admite y señala que ahora en verano la demanda se multiplica con la llegada de los turistas sobre todo en la localidad asturiana de Taramundi, donde vende en Casa Vicente: "Agora no verán non duran un día no escaparate". Además sus tiestos pueden encontrarse en Floristería Azu de A Pontenova y en Agrotiendas de A Fonsagrada. Y tiene lista de espera de tiendas de Asturias y de Galicia que quieren vender sus diseños.

Y todo este éxito siendo totalmente autodidacta. "Isto non o inventei eu", reconoce, "en Taramundi había un matrimonio que xa as facía, pero é certo que fun vendo e facendo de maneira autodidacta". Antes hacía con sus hijas las famosas fofuchas de goma, que también vendía, de ahí el nombre ‘Con alma de goma’ de su perfil de Facebook, que ahora está totalmente ocupado por estos risueños tiestos que pueden guiñarte el ojo desde cualquier ventana.