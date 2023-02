La flota mariñana del cerco está amarrada a puerto y sus tripulantes en paro, dado que no pueden pescar jurel, debido a que la Unión Europea (UE) fijó una cuota que impide 'de facto' su captura. Los armadores desconocen cómo acabarán el año y piensan en arriesgarse con la costera de la anchoa, que para las embarcaciones supone un gasto añadido en combustible y víveres al tener que ir a Cantabria y País Vasco.

Mientras, el ministro de Pesca, Luis Planas, anunció este jueves que la nueva secretaria general de Pesca, Isabel Artime, firmará esta semana la resolución de ayudas. Serán dos meses de parada obligatoria hasta septiembre, compensados por el Estado, y otro voluntario con ayudas para los barcos de cerco y artes menores, en el que podrán pescar otras especies.

El patrón del Cabaleiro Uno (Celeiro), Ramón Pérez, asegura que las ayudas son la única alternativa, pero no compensan. "A empresa ten que pagar a Seguridade Social e a axuda que dan vaise nela, e aos traballadores neses tres meses nin lles dan o salario mínimo, uns mil euros, porque non lles pagan as fins de semana, e despois aínda haberá que declarar as axudas".

La sardina y la caballa quedarán junto a la anchoa como sus únicas fuentes de ingresos. "Estamos pensando se teremos que ir un mes ou dous á anchoa, e tal como está agora o gasoil... Se non íamos antes era por algo. Non sabemos que facer para manter as familias e o barco".

Ramón, que cree que "queren poñelos eólicos a toda costa", explica que "o xurelo ponse encima das pedras, por iso o arrastre hai anos que non o colle, está de 50 brazas —1,70 metros cada braza— para terra. Por iso largamos a 30 ou 50 metros. O ano pasado non nos chegou o cupo, cedíannolo os arrastreiros, porque eles non podían collelo tan cerca".

El armador del Ollo do Mar (Foz), Alberto Rey, secunda la protesta: "Agora estamos no paro por cese de actividade, pero cando o esgoten é un problema. A única vantaxe para os mariñeiros é que cando cobren as axudas da parada temporal non consumirán o desemprego". Las empresas cobrarán según las Gts, "pero non queda nada".

Rey cree que "isto toca fondo, non sei que intereses hai. Se sacan unha partida para desgüaces, aí se vería como está o sector, moita xente abandonaría. Todo son problemas, non hai relevo, non hai cotas, a xente está cansada". "Penso que van caer barcos, sobre todo os que pescaban chicharro a diario".