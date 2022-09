El vivariense Juan López Castro está poniendo fin a más de cuatro décadas dedicadas al sector de la moda, con la liquidación por jubilación de lo que fue el negocio de su vida, la tienda de ropa masculina Madrás. Antes de fin de año espera estar acompañando a su mujer, que también liquidó en febrero la tienda de Jonathans, dedicada a la moda femenina.

¿Está con ganas ya de jubilarse o echará de menos la tienda?

Pienso que tendré que hacer una readaptación porque son muchos años y además es un trabajo que, a pesar de momentos difíciles, siempre me gustó y lo llevé relativamente bien. Es posible que lo eche bastante en falta.

¿Cuánto lleva con la tienda?

Estamos rondando los 41 años. Es una buena etapa de la vida. Nuestro origen estuvo en el edificio Chipe, luego bajamos para la Fontenova, donde estuve 24 años, y ahora llevo seis en la travesía, al lado de la puerta de Carlos V.

¿Le gustaría que apareciese alguien que le relevase?

Pues sí, porque además se puede vivir con dignidad de la tienda. Ser jefe y trabajar para ti es importante, pero hay que tener iniciativa, entregarse en cuerpo y alma, y que te guste el mundo de la ropa, además tener un poco de gusto y ética para vender. A ver si surge alguien e incluso podría echarle una mano. Hice una inversión importante en la tienda y no me gustaría que se desmantelase.

¿Cómo ha respondido la clientela?

No podemos quejarnos y muchos de ellos ya son amigos e incluso se fían de mí para tomar una decisión final sobre la compra de ropa. Doy opiniones sinceras, incluso negativas para mi negocio.

¿Notaron mucho la pandemia?

Sí, y ahí lo pasé mal, porque la gama de vestir de verano supone un 65% de la venta de todo el año, lo que fue un golpe en la línea de flotación. Este año hemos recuperado un poco, pero los fabricantes han sido egoístas y no han repuesto el stock. Después también está el hecho de que los autónomos parecemos los apestados de esta sociedad y los políticos siempre nos maltratan.

En Viveiro no para la sangría y cada vez hay menos tiendas.

Sí, es una pena. Modestamente, creo que si no sigue Madrás, queda un hueco importante en la gama de vestir. Siempre digo que mi tienda es como una moto, puedes ir a 60 o a 200. Tenemos alternativas a precios variados y en diseños más vanguardistas y otros más conservadores. Muchos clientes de fuera me dicen que en las ciudades ya no quedan tiendas así que no sean franquicias.

¿El comercio online ha sido una losa para este tipo de negocios?

La verdad es que sí. Es algo que hemos notado mucho, aunque he mantenido un nivel de negocio aceptable sin estar en las redes sociales. Recuerdo épocas de venta increíbles porque creo que también fuimos un poco innovadores en Viveiro. Fuimos los primeros en montar, en los 80, un escaparate con solo cuatro o cinco piezas.

¿Cómo va la liquidación?

Bien, bien. Y que la gente sepa que tengo mucho stock de tallas grandes, hasta la 4XL, y pequeñas también. Vamos incrementando los descuentos progresivamente y, si mantuviera este ritmo, creo que a finales de octubre podría haber agotado existencias.

¿Cómo desea vivir la jubilación?

De momento solo tenemos una nieta de tres años y pico, un terremotillo muy guapo al que ayudaremos a criar. Y después hay que tener actividad, así que atenderé el huerto y unos árboles frutales. También me gustaría viajar, porque fuera del tema comercial no lo hemos hecho. Me encantaría visitar Australia porque me parece un país muy interesante y moderno.