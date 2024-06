Tiempos de gloria para los dos equipos del Burela FS

Tomo prestado el título de una vieja película de Edward Zwick 'Tiempos de Gloria' para explicar el momento que viven los dos equipos profesionales de fútbol sala del Pescados Rubén Burela FS, embarcados en sendas aventuras en pos del título de Liga, en el caso de las Guerreiras y del ascenso a Primera División, en el caso de los Pícaros.

Ambos afrontan este sábado sendas salidas que pueden dejarles cerca de sus objetivos, especialmente en el caso del cuadro masculino que si es capaz de ganar en la cancha del Antequera podría certificar en el pabellón Vista Alegre el cambio de categoría el día 15, en un 'Supersábado' en el que estarían también las chicas para empezar la final en caso de solventar la eliminatoria frente al Poio.

A las 17.00 horas arrancarán los dos encuentros, en Poio y Antequera, donde las escuadras burelesas tendrán que lidiar con el factor cancha en contra y con aficiones muy animosas para intentar avanzar hacia la final del play off por el título y de la fase de ascenso.

Ánimo por las nubes tras la eliminatoria ante el Ceutí

El equipo que entrena David Rial llega a Antequera tras hacer los deberes en la primera eliminatoria ante el Ceutí, al que ganó en dos partidos de máxima igualdad, mientras que los malagueños también se deshicieron del Colo Colo sin llegar al desempate, venciendo con solvencia en casa y máximas dificultades fuera.

El que fue el gran héroe del partido ante el Ceuta, Michal Kaluza, confía también en ayudar al equipo frente al Antequera, aunque prefiere no individualizar el logro y habla del rendimiento colectivo del equipo. "Fue una vivencia increíble a nivel personal, un momento muy emocional, la verdad es que me sentí muy bien durante todo el partido y pude ayudar al equipo, pero me gustaría destacar el trabajo colectivo que hicimos, sobre todo en la segunda mitad. Supimos sobrevivir a la expulsión de Charly y en el 5 para 4 demostramos el equipo que somos", explicó el meta respecto al partido ante el Ceutí, aunque ya tiene los cinco sentidos puestos en el Antequera y en el partido. "Será tan difícil o incluso más que el que vivimos en Ceuta".

Kaluza cree que el triunfo logrado hace algunas semanas frente a los malagueños no es una referencia válida para analizar el choque de esta tarde. "Al UMA lo conocemos muy bien porque hace bien poco jugamos aquí; es verdad que le ganamos pero creo que no tendrá nada que ver con el partid. Es un equipo con calidad y experiencia que sabe jugar este tipo de partidos", asegura el meta polaco, que, no obstante, confía en su equipo. "Estamos totalmente preparados para afrontar el partido, si jugamos como entrenamos podemos ganarle a cualquiera", aseguró.

Pese a jugar fuera de casa, Kaluza también recuerda a la afición burelesa. "Sentimos su apoyo y ante el Ceutí los mensajes que recibimos todos demuestran lo cerca que se sienten del equipo", manifestó.

Favoritas, pero sin ningún tipo de confianza

El Burela FSF acude a Poio como favorito, aunque con la cautela habitual de tener enfrente a un equipo que siempre le pone las cosas muy difíciles en los últimos años y que tendrá en el pabellón de A Seca un aliado importante con mucho público apoyando a las pontevedresas para intentar empatar la eliminatoria.

Plantilla femenina del Burela FS. EP

La guardameta Caridad regresó a la portería burelesa precisamente en el partido ante el Poio del pasado fin de semana y se mostró satisfecha tanto por su comportamiento como por el resultado. "Acabé con buenas sensaciones, algo muy importante tras más de dos meses sin competir. Sentir que puedes apoyar al equipo desde dentro de la pista me llena de felicidad porque no es fácil volver y reengancharse en un punto tan determinante de la temporada. En general me encuentro bien y con muchas ganas de afrontar este final tan bonito de la temporada", comentó.

Caridad también habló de que la intención del equipo es la de cerrar ya la eliminatoria sin tener que esperar a un posible tercer partido, aunque sea en casa. "Esto se trata de sumar dos puntos, ya tenemos uno y vamos a buscar el segundo. Queremos el billete para la final ya en Poio", concluyó.