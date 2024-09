La producción de faba se prevé escasa este año en A Mariña

A menos de un mes para que se celebre en Lourenzá la Festa da Faba, el primer fin de semana de octubre, la incertidumbre sobre la producción de este año es absoluta entre los productores.

"Hai moita incerteza sobre como vai ser a producción deste ano porque hai moita faba sen criar e con flor aínda e non se sabe si lle vai dar tempo a producir", asegura José Cuadrado Oural, presidente de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Faba de Lourenzá. "O 2023 xa non foi un bo ano pola sequía, xa que as plantas non se desarrollaron e houbo fincas nas que a producción mermou nun 50%", recordó.

El tiempo húmedo de este verano retrasó la maduración de las plantas, que están todavía muy verdes para la recolección en gran parte de la comarca. "Todo foi néboa e barruzo e iso as fabas non o queren, así que están moi verdes aínda", afirma la productora y vocal de la IXP Carmen Seijo.

Además del retraso en la maduración de las plantas, la humedad contribuyó a que este año proliferaran las plagas y las enfermedades, como el ácaro blanco, "que antes non había e este ano houbo moito", reconoce Seijo, que asegura que los años húmedos siempre traen consigo plagas para el campo.

Ante esta situación, el inicio de la cosecha también es otra incógnita. "Algún produtor está empezando a recoller a fresca, pero pouca cousa de momento", afirma Cuadrado. "A ver si o tempo nos deixa recoller o que haxa", expresa Seijo, "a verdade non sabemos cando poderemos empeza, si ben o tempo bo igual en tres semanas se pode, pero a ver".

La recolección podría empezar en tres semanas si el tiempo mejora. Por el momento empezó la de la fresca, pero a cuentagotas

En este sentido asegura que si continúa la lluvia, los estragos en la cosecha pueden ser peores, ya que "á faba que non está seca de todo nin verde de todo enseguida lle entra a auga na vaina" y se estropea. "Queixámonos o ano pasado porque houbera pouca e a chovia de última hora afectáralles porque se mancharan, pero este ano coa humidade será peor".

Los productores esperan poder tener ya fabas de este año para la Festa da Faba, aunque no deja de ser una incógnita, y todavía no hay una fecha para el inicio de los mercados de los domingos, donde los fabeiros las venden en el recinto ferial laurentino.