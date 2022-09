El Tiburón brilla en Barreiros

Pocos coches reúnen tanta tecnología, confort e incluso glamour como el Tiburón. José Manuel Burgo Arias posee uno de estos cotizadísimos y hermosos Citroën, rara avis en las carreteras pero que pudimos ver en la concentración de Retroclásicos de Barreiros del sábado. Se trata de un DS 5, de los últimos fabricados y apenas rodó 38.000 kilómetros pese a comprarlo hace ya 38 años de segunda mano.

Pasó mucho tiempo en el garaje hasta que José Manuel se jubiló de chófer y de su empresa de camiones para disfrutarlo como la joya que es. Este coche inspiró la marca de lujo DS —suena al francés déesse, de ahí el apelativo diosa de la carretera— , por un diseño luminoso y aerodinámico que en España se percibía como escualo. Su refinada forma de deslizarse proviene de la famosa suspensión hidroneumática y es, aún hoy, 67 años después de su lanzamiento, todo un hito, propio de un coche revolucionario y también minoritario.

Cuando salió ya era caro y al principio esta ingeniería de un mismo circuito hidráulico para accionar la suspensión, dirección, frenos de alta presión y embrague dio muchos quebraderos de cabeza a los propietarios y mecánicos por sus fugas. El líquido rojo que lo regaba (mezcla de aceite y nitrógeno) era muy corrosivo y en posteriores versiones lo sustituyeron por uno verde. Así resistiría incluso competiciones en el desierto y los rallies, ganando en Monte Carlo.

Pero a quien le importaba si en este coche de leyenda incluso el presidente Charles De Gaulle había salido indemne de un ametrallamiento, pese a no estar blindado frente a los atentados. Cómodo, maniobrable, siempre estable pero no muy potente, ha sido el emblema de la industria automovilística gala al que se subían las estrellas de cine y jefes de Estado. Además, sus líneas pintadas por Bertoni y Robert Opron eran preciosas.

Este de Burgo monta los faros ovalados direccionales, pues se orientan según gira el volante, y lo compró gracias a un hermano que tenía un taller en Villaverde (Madrid). "Eu xa tivera un Tiburón, dos primeiros, cos fariños redondos por fóra e cambiárao por un Seat 1500 de gasóleo con motor Perkins pero, mira ti, quen sabía daquela que estes coches se ían pagar así?", dice tras adquirir muchos coches, varios de colección como un Mercedes Coupé o un Jaguar XJ4, aunque entre los más recordados está un Audi A4 1.9 de 130 CV que "nunca un problema me deu e non gastaba case nada". Recuerda también que el DS venía de Lugo a Barreiros, "consumindo menos có Seat 124 que tiñamos".

Pero haber mandado aquel primer Citroën DS 19 al desguace de As Arieiras sí que le duele. "Agora os que os teñen non se desfán deles, chaman a atención e nosoutros estábamos este día en Ribadeo ceando co propietario doutro e tivemos que marchar pola expectación". A este Súper 5 DS 21 apenas le faltaría el aire acondicionado de los Pallas. Tiene cuatro velocidades, unos asientos tan confortables y un interior tan ergonómico que no es extraño que hasta De Gaulle o Jackie Kennedy no quisieran bajarse. Un adelantado a su tiempo que hizo avanzar a la automoción. Y una obra de arte que sigue tan atractivo.

FICHA TÉCNICA