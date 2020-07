El tiburón de Barreiros, un animal muy distinto a los de las películas

Hay muchas especies de tiburones y la mayoría no se corresponde con la imagen de grandes depredadores que transmite el cine, cuyas cintas están protagonizadas en su mayoría por el gran tiburón blanco. No es sencillo ver tiburones cerca de la costa, a excepción de especies de pequeño tamaño como los cazones o las pintarrojas —en gallego melgachos—, que suelen verse dentro de las rías y cerca de la costa, según explica Alfredo López, desde la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma).

Últimamente también se están detectando tiburones azules o tintoreras al sur de Fisterra y hasta la ría de Vigo y algún ejemplar en la zona de A Coruña. Son animales juveniles que se acercan a la costa. Y en A Mariña hay documentados dos avistamientos de tiburón peregrino esta semana. López defiende que puede tratarse de dos ejemplares —uno avistado el pasado fin de semana y el otro el viernes, en ambos casos frente a la costa de Barreiros—, porque cuando se ven este tipo de animales acostumbra a verse más de uno. "Adoitan a navegar sós, pero non moi lonxe do resto, polo que non é raro que sexan dous e que podan verse máis", dice.

A pesar de que no es del todo extraño que los tiburones peregrinos puedan verse cerca de la costa, es cierto que la época de los avistamientos suelen ser en primavera dentro de sus movimientos migratorios cuando se acercan más al litoral en busca de alimento. De todas formas, las costumbres migratorias del peregrino no están marcadas con exactitud, a pesar de que está claro que prefiere aguas frías. "Aínda que normalmente se avistan en primavera, é certo que fai un par de anos en Muros tamén houbo un avistamento parecido a estes de Barreiros, o que tamén nos pode indicar algún cambio na súa migración", explica López, que recuerda que la mayor presencia del hombre cerca de la costa en verano también propicia ver a estos animales.

López hace un llamamiento a la tranquilidad porque los ejemplares avistados "son inofensivos porque son moi pequenos", aunque subraya que es necesario tener precaución y evitar entrar en contacto con ellos. "No caso de que atopar un exemplar pequeno varado, pódese coller cunha toalla para devolvelo ao mar", explicó y subrayó que es necesario avisar al 112 o al Cemma para dar cuenta de estos avistamientos: "Estes avisos sérvennos para documentalos e para poñer en aviso aos socorristas por si nalgún momento é preciso desaloxar a auga".