The Foundry crea un "modelo legal" contra la especulación inmobiliaria

El espacio comunitario The Foundry en Ferrería en Bravos (Ourol) lanza un "un modelo legal contra la especulación inmobiliaria" denominado Sindicato de la Tierra que tiene como objetivo retirar de forma permanente propiedades del mercado para destinarlas a alquiler bajo de por vida. Por el momento ya cuenta con una casa en este sistema, que darán a conocer este jueves con la participación del impulsor, Dennis Schep, y de los abogados Rafael Anido y Ania González.

El Sindicato de la Tierra se define como "una estructura legal basa en el modelo del Mietshäuser Syndikat alemán" y sus objetivos son "impedir la especulación con el suelo y la vivienda, garantizar un alquiler bajo que no pueda subirse arbitrariamente, proporcionar a las personas que no puedan obtener una hipoteca acceso a alguna forma de propiedad de la vivienda, y permitir a los inquilinos tomar decisiones sobre sus edificios y propiedades, igual que los propietarios".

La iniciativa va dirigida a personas que quieran comprar una casa "pero que no están interesadas en especular con esa propiedad, solo quieren vivir allí y asegurarse un alquiler bajo para las siguientes generaciones".

El Sindicato ayudará a los interesados a constituir una Sociedad Limitada que será la titular de la propiedad y a su vez tendrá dos propietarios al 50%, el propio Sindicato y una asociación de inquilinos formada por la personas que quieran habitar el inmueble.

"El objetivo de la sociedad es alquilar el edificio a sus inquilinos". Las decisiones internas sobre la casa las toma la asociación de inquilinos pero si quieren vender se lo impedirá el otro propietario de la sociedad, el Sindicato. Esta estructura garantiza que nunca se venda la propiedad".

Junto al impulsor, Dennis Schep, presentarán este sistema los abogados Ania González y Rafael Anido

En cuanto al precio, se establecerá un plan de financiación y el alquiler será fijo de por vida, pero apuntan que "estará muy por debajo del precio de mercado" y su pago se utiliza "como transferencia solidaria para poner en marcha otros proyectos dentro del Sindicato. Esto garantiza que el Sindicato siga creciendo y asegure viviendas de bajo coste para más y más gente".

The Foundry incluye la presentación de esta iniciativa dentro del programa Territorio más allá de estado y propiedad que lleva a cabo entre el 21 y el 26 de este mes.

El primer día harán un recorrido por la aldea por la tarde y por la noche Noortje Keurhorst hablará sobre las brigadas deseucaliptizadoras. Al día siguiente Sabrina Rosina impartirá el taller Plantar territorios que explora la "formación de territorios bajo la influencia de las plantas" y Kilian Jörg hablará de Conduciendo al Homogenoceno. Este miércoles será día de trabajo en el bosque de alimentos de The Foundry y habrá un debate sobre la "gentrificación rural".

El Sindicato de la Tierra se presentará este jueves, día en que también habrá una charla abierta sobre "el procomún en Galicia" con participación de Adrian Davies. El viernes estará Monique Bestern, que iba a llegar a pie desde Barcelona, Dennis Schep presentará su libro Bloom, Iron and The Theft of Space and Time basado en una investigación sobre la Fundición de Bravos y se proyectará la película Age of Iron. El sábado día 26 es libre.