¡Tetracampeonas!

El Pescados Rubén Burela FS ha vuelto a hacer historia. Campeonas de Liga. Por cuarta vez. En un año en el que la Copa ya era suya. En un año en el que la Supercopa era suya. En un año en el que el mundo entero podía haber dejado de girar y hubiera sido igual, porque su nombre ya estaba escrito con letras sempiternas en el Olimpo donde moran las leyendas.

El equipo burelés ganó como solo saben hacer los equipos grandes. Como solo saben hacer ellas. Con la casta que define a los mejores. Sacando no solo el orgullo, que ya se sabía que estaba allí; no solo el talento, que también; sino una mezcla sublime de todas estas y muchas otras cualidades para dar la vuelta a una moneda que parecía querer caer de cruz, y que terminó volteándose hacia una plantilla que si algo sabe hacer es dar la cara.

El 0-2 al descanso ante otro titán como el Atlético Navalcarnero hubiera sido una cuesta inescalable para otro, pero no para ellas. No para Ale de Paz, que firmó tres goles tan grandes como tres soles. No para Dany, que afinó su melodía sobre la cancha del Jorge Garbajosa como si fuese la Filarmónica de Viena, adornando su sonata con un gol en su cuenta particular. Tampoco para Camila Gadeia, que marcó el 2-5 definitivo con el tiempo ya cumplido. Ni para ninguna de sus compañeras, imprescindibles todas y cada una de ellas, en esta temporada extraña y atípica que termina con un gesto que sí puede reconocer cualquiera: el de Lara Balseiro levantando el título del campeón.