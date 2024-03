Las terrazas pagarán menos en Foz al estimarse las alegaciones a la nueva tasa

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, confirmó que en la sesión plenaria que se celebrará la próxima semana se debatirán las alegaciones presentadas a la ordenanza fiscal de ocupación de terrenos de uso público local, que incluye las terrazas de hostelería, tanto por la Asociación de Comerciantes, Industriais e Autónomos (Acia) como por la asociación de hostelería local, que se creó precisamente tras el anuncio de la subida de las tasas para estas instalaciones a finales del pasado mes de noviembre. "O prezo por ocupación será inferior ao que se prevía no texto inicial, xa que se estimaron parcialmente as dúas alegacións presentadas, polo que hay coeficientes que se reducen", explicó el alcalde.

Así, la tarifa base sigue siendo de 55,44 euros el metro cuadrado al año y también se mantiene el coeficiente reductor de 0,67 para terrazas activas durante todo el año. El nuevo texto contempla un coeficiente de 1,25 que afecta a todas ellas por las molestias que puedan ocasionar y también se establecen hasta tres coeficientes diferentes en función de las características de la terraza: será de 1 para las que tienen elementos móviles que se pueden retirar cada día, de 1,25 para aquellas que tienen elementos fijos y de 1,5 para las que tienen cubierta.

Según avanzó el alcalde en el nuevo texto no se tienen en cuenta ni el coeficiente de limpieza ni el de peligrosidad que si se contemplaban en el texto anterior y se reduce el relativo a las molestias.

La aprobación inicial de esta ordenanza se había producido en una sesión ordinaria el pasado 30 de noviembre en la que se habían actualizado hasta trece impuestos que llevaban años sin actualizarse. En aquel momento, las nuevas tasas sobre las terrazas levantaron las críticas del sector ya que consideraban que la subida tan de repente era demasiado elevada.

Ahora, una vez contempladas parcialmente las alegaciones presentadas, el texto vuelve al pleno para seguir con la tramitación.

El PP focense subraya que la tasa de terrazas cambió tal como habían advertido

El PP de Foz mostró su satisfacción por la rectificación en la ordenanza de las terrazas "que o PP dixo fai meses que era absolutamente excesiva e daquela escoitamos ao alcalde e aos seus socios dicir que a contía era moi pequena", aseguró el portavoz popular, Javier Castiñeira.

"O PP xa advertira que era inxusto porque levaba a cuadriplicar case o importe que estaban a pagar agora, un importe totalmente desproporcionado que levaba aos hostaleiros a ter que deixar de poñer terrazas", subrayó Castiñeira, "o señor Cajoto non quere facerlle caso ao PP, igual que co tema da residencia ou a escola de música, e tira para adiante ata que non lle queda máis remedio que rectificar". "Alegrámonos, pero vólveo facer tarde", añade.

Para los populares esta falta de rectificación en su momento llevó a que los hosteleros y asociaciones tuvieran que preparar las alegaciones "e gastar os seus cartos e, sobre todo, creou unha incerteza moi grande no sector en todos estes meses".

Castiñeira considera que "o alcalde tíñao moi fácil se no momento no que o sacou o PP reunira a tódolos afectados e os representantes políticos e o rectificara". "Iso sería humildade e non facelo agora tralas alegacións que o único que fan é rectificar a ordenanza como pedía o PP", finaliza.