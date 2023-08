Terras de Miranda organiza un campamento para achegar a espeleoloxía aos máis novos

O grupo de Desenvolvemento Local (GDR) Terras de Miranda, levará a cabo a finais deste mes un campamento de espeleoxía para os rapaces, co fin de fomentar a práctica desta actividade e, ao tempo, promocionar o Espeleoparque da Mariña. Unha iniciativa posta en marcha polo propio GDR na que se busca potenciar este recurso con outros xa propios do territorio para facer da bisbarra un destino tamén de aventura.

A novedosa iniciativa, dirixida a rapaces de once a dezaséis anos, finánciase través do programa Leader Galicia 2014-2020, e lévase a cabo en colaboración coa Federación Galega de Espeleoloxía de Galicia. Desenvolverase do 21 ao 25 de agosto en Mondoñedo.

Un municipio no que, durante os cinco días e en horario de dez da mañá ás seis da tarde, contarase con divertidas e amenas actividades, entre as que destaca a visita á Cova dos Santos, á galería central e aos niveles inferiores da Cova do Rei Cintolo, a cavidade natural máis grande de Galicia e que está, situada na parroquia mindoniense de Argomoso.

Un entorno, no que os rapaces poderán poñer en práctica as técnicas de progresión vertical aplicadas en espeleoloxía e de descenso de canóns, o que supón un grande atractivo do programa, pero non é o único pois os participantes tamén poderán disfrutar de percorrer a costa de Foz en kayak, facer a Ruta das Furnas no litoral de Foz e Burela ou o descenso do canón de Guilán en Xove, además de visitar neste concello os coñecidos como acantilados de papel.

En función da climatoloxía, as propostas pasarían tamén por unha excursión ao canón de Tronceda e a realización de rutas pola Serra de Xistral e da Fraga Vella.

Os interesados en inscribirse poden facelo no teléfono 982 50 72 27, ou ben a través do correo [email protected].

Os obxectivos da iniciativa son, segundo o propio GDR, divulgar a actividade espeleolóxica entre os máis xoves, favorecer o coñecemento do medio, desenvolver actividades que favorezan o traballo en equipo e as relacións humanas, a creación de sinerxías entre os recursos do territorio e potenciar o Espeleoparque de A Mariña.

Un proxecto posto en marcha no 2021 polo GDR Terras de Miranda e a Federación Galega de Espeleoloxía, que busca a promoción e difusión espeleolóxica desde o respeto ao medio ambiente e tendo en contra que os recursos espeleolóxicos do territorio teñen un gran valor e potencial para o realización de actividades moi diversas desde o ámbito educativo, turístico, científico, etc...