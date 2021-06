Terras de Miranda impulsa un proyecto de espeleoturismo pionero en España

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Terras de Miranda financia, a través del programa Leader 2014-2020, la primera fase para la creación del Espeleoparque da Mariña, de la mano de la Federación Galega de Espeleoloxía que se encargará de desarrollar el proyecto. "Esta figura é un concepto novidoso e non existen experiencias como tal no ámbito nacional", explica la gerente del grupo, Elena Martínez, que subraya que se trata de diversificar la oferta turística de la comarca en base a los recursos de cuevas y sistemas cársticos con los que cuenta y que están poco explotados y, en muchos casos, son prácticamente desconocidos.

El territorio inicial del espeleoparque estará formado por los municipios de Mondoñedo, Foz, Alfoz y Burela, que aglutinan diferentes formas geológicas vinculadas al mundo subterráneo. Así, los primeros recursos en los que se trabajará serán las cuevas cársticas de Mondoñedo, que incluye no solo Rei Cintolo sino pequeñas grutas diseminadas por el territorio mindoniense hasta los límites de Abadín que se van a estudiar y geolocalizar; las cuevas a pie de mar de O Perdouro y O Cantiño en Burela o las que se pueden encontrar siguiendo el curso del río Tronceda y los geositios de la zona de A Frouxeira. "Nesta primeira fase realizarase a identificación e xeoposicionamento dos distintos puntos de interese a nivel local, así como a avaliación dos puntos de interese contemplando a conservación e posta en valor dos recursos coidando e conservando o medio para que non haxa ningún tipo de desgaste senón que todo o que se faga sexa respectuoso co entorno", explicó Martínez, que subrayó que la idea es definir una ruta inicial central de la que saldrán otras pequeñas rutas asociadas a la principal.

"O espeleoparque permitirá o desenvolvemento de visitas educacionais, turismo científico espeleolóxico, visitas de investigación e visitas recreativas e deportivas", subrayó la gerente del GDR, que destaca que irán avanzando en la idea "pouco a pouco" para ir sumando recursos y territorio. "Este tipo de turismo vese que desperta interese, como demostran as rutas xa postas en marcha en Burela ou Ribadeo", dijo Martínez.

COMPLEMENTO. Precisamente con esa idea de sumar territorio al proyecto ya tienen en mente la posibilidad de incluir en este espeleoparque las galerías de las antiguas minas de A Pontenova. "Este recurso serviría perfectamente para ampliar o parque, pero temos o inconveniente de que o concello da Pontenova non está dentro do noso GDR, polo que nos poñeremos en contacto cos nosos compañeiros para ver se lles interesaría participar neste proxecto e así poder incluír esa zona", explica Martínez.

En el marco de este proyecto ya se llevó a cabo una reunión del GDR y la Federación Galega de Espeleoloxía con los alcaldes de Mondoñedo, Foz, Burela y Alfoz, así como algún concejal y técnicos de turismo de estos concellos, para avanzar en la puesta en marcha de esta idea con la implicación de las administraciones locales.