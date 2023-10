Terras de Miranda aposta polo local nos menús dos comedores escolares

O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda é un dos once GDR de toda Galicia que forma parte dun novo proxecto de cooperación denominado Rede de Ecocomedores. Unha proposta que ten como obxectivo a incorporación nos menús dos comedores escolares, na medida do posible, de produto local, de tempada e ecolóxico.

Son catro os centros do ensino do territorio que participan neste proxecto. Trátase do CEIP Plurilingüe Celso Currás de Trabada, o CEIP de Cervo, o Pedro Caselles Rollán de Xove e o CEIP Santa María, de O Valadouro.

O obxectivo desta iniciativa é que os comedores inclúan produto local, de tempada e ecolóxico

En cada un deles, o GDR Terras de Miranda desenvolveu diversas actividades, que incluiron asesoramento nutricional, para o que se fixo unha revisión dos menús actuais, o cálculo da cantidade de verduras que se consumen, coordinación coas explotacións do territorio, ampliación dos protocolos de cociña e resolución de dificultades.

Tamén se fixeron seminarios de formación para persoal de cociña; charlas teóricas e obradoiros prácticos para a elaboración de pratos con alimentos de tempada e cálculo de ingredientes para a reazación de fichas técnicas. Unhas xornadas dirixidas ás familias en cada un dos centros participantes para a concienciación dunha alimentación saudable foron outras da propostas, xunto á elaboración de menús no marco dunha actividade aberta que tivo lugar a principios de mes en cada un dos centros nos que, a cargo de nutricionistas, se prepararon pratos saudables, con produto local, de tempada e en ecolóxico.

O GDR Terras de Miranda promoveu xornadas de formación para personal de cociña e charlas para familias

O obxectivo destas actividades son: acompañar á comunidade escolar na revisión dos menús de cada centro, analizando as necesidades de cambios para a incorporación de produto local e facilitando a comercialización destes en circuítos curtos, ademais de divulgar o proxecto entre as familias, equipos educativos e a sociedade en xeral.

Socio

Cartel entregado aos centros participantes na Rede Ecocomedores. EP

O GDR Terras de Miranda é socio do Proxecto Estratexia Alimentaria da Biorexión do Río Eo Eo Alimenta, que colle tres territorios do GDR: Trabada, Barreiros e Ribadeo, xunto cos municipios de A Pontenova, Castropol, San Tirso de Abres, Tapia de Casariego, Taramundi e Vegadeo. Este proxecto contempla entre as súas medidas o fomento da produción ecolóxica, o consumo de proximidade, a cultura da alimentación saudable e sustentabilidade e a gobernanza participativa.

O seu obxectivo é contribuír á transición cara a un sistema alimentario máis sustentable no territorio.

Outro dos proxectos levados a cabo polo GDR foi un plan piloto para a valoración, promoción e distribución dos produtos de horta na vila de Ribadeo, xunto coa asociación de produtoras de A Sucadoira, para o que se fixeron reunións cos directores de todos os centros educativos de Ribadeo para coñecer a xestión dos seus comedores escolares.