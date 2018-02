Terras da Mariña alerta del daño que la faba importada causa a la de Lourenzá

El presidente de la cooperativa Terras da Mariña, que comercializa faba de Lourenzá certificada con la Indicación Xeográfica Protexida (IXP), alertó esta semana del daño que la faba de importación puede hacer a la leguminosa laurentina. "Xa hai algúns anos que vimos notando a presenza desta faba, que chega sobre todo de Bolivia e que á vista pasa desapercibida pero é de moita menor calidade", asegura José Cuadrado Oural, que añade que "chega sen ningún tipo de trazabilidade e mézclase coa de aquí, polo que a xente mércaa sen saber o que merca realmente e ao non dar os estándares de calidade da faba de Lourenzá, despois iso afecta ao nome da nosa porque dá lugar a equívoco".



Y es que la leguminosa de Lourenzá se caracteriza sobre todo por una piel muy fina y ser mantecosa, lo que la hace el acompañamiento perfecto para cualquier plato porque absorbe muy bien el sabor de cualquier ingrediente. "É importante concienciar a xente para que coñeza a verdadeira faba de Lourenzá, porque se non unha contaxia a outra e iso prexudica os produtores que traballan cun estándar de calidade, porque evidentemente producir aos prezos que se comercializa esa faba non resulta viable", subraya.



Cuadrado Oural apunta a que en los últimos años son cada vez más las familias que apuestan por el cultivo de la faba como una opción de futuro y como su actividad principal y este intrusismo dificulta este proceso, "porque a produción ten uns custos que hai que cubrir". En este sentido recuerda que en Lourenzá solo hay siete envasadores que venden faba certificada: O Pontigo, Fabas Maruxa, Alma do Val, Xoias do Val, Fabas Francisca, Horta Valego y Mariña Selecta, que es la marca de la cooperativa, y que toda esta faba se vende envasada en kilos. "Só se permite envasar en sacos de 5, 10 e 25 kilos para vender á hostalaría e nunca a venda a granel, porque nun saco aberto o consumidor non sabe se o que realmente contén é faba de Lourenzá ou doutra procedencia diferente", subraya.



Cuadrado Oural asegura que la cosecha de este año fue buena y que los precios se situaron entre los 12 y los 13 euros el kilo, una cotización muy por encima de la de los mercados dominicales de Lourenzá "porque nese caso tampouco é faba cerficada coa IXP". Además, este año en los mercados hubo más faba de la habitual, porque la prohibición de plantar patatas hizo que muchos productores se decidieran por la faba para aprovechar la tierra.