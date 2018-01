La tercera Romaxe Vikinga vicedense será el viernes 27 y sábado 28 de julio 

El Concello de O Vicedo impulsará un año más la Romaxe Vikinga y ya inició los contactos con las asociaciones colaboradoras para celebrar la tercera edición el viernes 27 y el sábado 28 de julio.

El alcalde, Jesús Novo, participó este viernes por la noche en una reunión de balance de la edición anterior y primeros esbozos para la nueva a la que asistieron integrantes del colectivo de comerciantes y de la asociación de mujeres de San Román, además de los técnicos municipales de turismo y cultura y personal de Protección Civil. En general el balance de la última fiesta fue satisfactorio, aunque hay varios aspectos en los que pretenden mejorar, como la propia ubicación de la romería en la playa o la implicación de los vecinos. Además pedirán a más empresas propuestas económicas y de contenidos para las actividades, que seguirán incluyendo el desembarco vikingo en el arenal de San Román.

"Non estamos descontentos co traballo de Queiman e Pousa —encargados de la fiesta hasta ahora— pero ao mellor a queremos enfocar dun xeito máis cultural e tal vez pidamos ofertas non só económicas, senón do que poden facer na festa", indicó el alcalde.

Entre los cambios, los impulsores también valoran trasladar toda la actividad de la romería a una determinada parte de la playa "e non facela en dous sitios, xa que o campamento estaba na parte de arriba e ao mellor xuntamos todo abaixo", apunta Novo. En la reunión también hablaron de las zonas de aparcamiento, que el pasado verano fueron suficientes y para este esperan seguir contando con los terrenos, pero si se traslada toda la fiesta para la parte de abajo pedirán "aos propietarios das fincas que deixen limpalas para utilizalas eses días".

Un deseo del alcalde para la tercera edición de la romería es «tratar de involucrar á xente non só de San Román, senón de todo o Vicedo» para que participen activamente en las representaciones de la fiesta y no acudan solo como meros espectadores. "Se non se involucra a xente do pobo, esto morre", advierte Novo, quien reconoce algún error de coordinación el año pasado porque "iba vir xente do pobo e despois non apareceu".

El alcalde avanza que "como moi tarde" a mediados de febrero tendrán una nueva reunión para avanzar en el diseño de la fiesta "porque en marzo hai que ir pensando xa en facer unha primeira presentación". Añade que posiblemente la presentarán también en la Casa de Galicia de Madrid.