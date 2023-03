"Ter cancro non é unha vergonza"

Rosana Roca, natural de Palmeiro en Xove, se convirtió en modelo de fotografía para retratar su tratamiento contra el cáncer de mama y aportar naturalidad a una enfermedad todavía rodeada de tabús. Tras su primera mastectomía y guapa a rabiar sale en las instantáneas que le hizo la fotógrafa vilalbesa Inma Purriños y que conforman la exposición Retratando sentimientos. Positividad ante el cáncer de mama, que se inaugura el 31 en la sala del centro cívico de Xove, donde permanecerá abierta todo abril de cinco a ocho.

A Rosana le fueron detectados cuatro tumores a la vez en un pecho que implicaron su extirpación y tratamiento de quimioterapia. En este proceso encontró apoyo en la asociación Somos Unidos Contra el Cáncer, donde la pusieron en contacto con la fotógrafa pues pensó que "sería bonito facer unhas fotos do que é isto, que a xente o vexa como algo normal e non te teñas que esconder".

Lo que iban a ser unas pocas fotos derivó en un gran proyecto aún en marcha, pues en pleno proceso para fotografiar la reconstrucción igualatoria del pecho el pasado agosto a Rosana le detectaron un tumor en la mama que tenía sana. Se sometió a una segunda mastectomía y acaba de terminar la quimio. "Estou en pleno proceso outra vez, agora empezo cuns anticorpos e cunha pastilla que saíu nova", relata la xovense, que afronta con optimismo cada día pese a reconocer que "foi moi duro, porque viña dun tratamento anterior de había pouco tempo e aínda non me dera tempo a recuperar de todo. O meu corpo está nun límite que fisicamente xa non dá máis", cuenta.

Todo este proceso se verá en nuevas fotos más adelante. "A exposición ía acabar coa reconstrución feita pero xa non pode acabar aí. Agora traballamos no seguinte e temos xa fotos feitas cortándome o pelo", cuenta la xovense, que tiene la firme intención de "seguir co traballo ata o final" y que Inma Purriños siga retratando todo el proceso hasta que tenga la reconstrucción de los dos pechos.

"Como paciente segues notando os tabús"

Rosana se muestra muy satisfecha por las reacciones a las fotos. "É un orgullo verte aí reflectida, con xente que se para e enfermas que se achegan a min, aínda que eu non son exemplo de nada porque cada un vive a enfermidade como lle toca ou como pode, pero se podo dar un consello, quitar un sorriso e axudar a alguén, estou contenta".

Resalta que la fotógrafa hizo "un traballazo" y que las imágenes transmiten su intención de "dar visibilidade". "Como paciente segues notando os tabús de xente que mira se vas co pañuelo pola rúa, ou na praia se poño a prótese. Os enfermos seguimos escondéndonos moito e a miña idea era transmitir que non temos que escondernos e que podemos vivir e desfrutar igualmente; a enfermidade non é ningunha vergonza", afirma.

La exposición estuvo en el Hula, en O Vello Cárcere y en A Pastoriza pero Inma está muy emocionada con presentarla en Xove. "É unha homenaxe ao meu pobo e a meu pai, que faleceu en xullo", dice.

Gala solidaria con Panorama y DJ

La inauguración de la exposición de fotos forma parte de los actos del Concello de Xove por el Día Mundial del Cáncer que también incluyen el viernes 31 por la noche en la Praza do Concello una gala a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la que tendrá especial protagonismo la orquesta Panorama, que estrenará en exclusiva para Galicia su nuevo espectáculo, Viaje al centro de la música. Además, actuarán los DJ Conxuro, Marcos Peón y David Expósito.

La entrada anticipada se puede comprar online en Woutick a 10 euros más gastos, pero también las habrá el día del evento en taquilla a partir de las cinco de la tarde a 15 euros. Organizan Espectáculos Pico y Espectáculos Meitín con la colaboración del Concello y La Cívica.