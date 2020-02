La protesta de Alcoa en la ciudad de Lugo ha condicionado el desarrollo del pleno de la Diputación provincial. Decenas de trabajadores irrumpieron en el edificio, donde fueron recibidos por el propio presidente de la institución, José Tomé.

El pleno se inició con una media hora de retraso. Al inicio de la sesión, la portavoz del PP, Elena Candia, quiso que se modificara el orden del día para tratar una moción para la supervivencia de Alcoa, a lo que se negó el presidente, José Tomé. El momento de más tensión se produjo cuando irrumpieron decenas de manifestantes a la sala de invitados.

A pesar de ello, tras la intervención de los trabajadores de seguridad, los trabajadores abandonaron la sede provincial sin incidentes.

Fueron casi un millar de personas, la mayoría de trabajadores de la factoría que la multinacional Alcoa tiene en A Mariña, los que protestaron este miércoles contra el estatuto de consumidores electrointensivos presentado por el Gobierno de España, porque a su juicio supondrá el cierre de la planta, así como para exigirle al Ejecutivo que "rectifique" y tenga en cuenta sus alegaciones. Los trabajadores de Alcoa llegaron a la capital lucense a bordo de al menos siete autobuses fletados por el propio comité de empresa y por los ayuntamientos de Cervo y Xove, los dos municipios en los que está asentada la propia fábrica de producción de aluminio.

Sobre las diez de la mañana se reagruparon en las inmediaciones de la estación de autobuses de Lugo, en la Praza da Constitución, y tras una pancarta en la que se podía leer el mensaje 'Peche Non. Enerxía, Solución' y de una veintena de cruces, iniciaron su recorrido, que terminó en la Plaza de San Marcos, ante la sede de la Diputación Provincial de Lugo. Durante todo el trayecto, no dejaron de corear consignas como 'Energía Solución', 'Alcoa se salva luchando' o 'Socialistas de pacotilla', al tiempo que exhibían carteles en los que se podían leer mensajes como 'Yo también vivo del aluminio' o 'Alcoa no se cierra'.

En la misma puerta del Pazo de San Marcos, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, acompañado por otros diputados del gobierno provincial, recibió a los representantes del comité de empresa, entre ellos a su presidente, José Antonio Zan, pero se vivieron momentos de cierta tensión cuando varias decenas de manifestantes entraron por la fuerza en el propio edificio, al grito de "socialistas de pacotilla" y "energía solución".

Finalmente, José Tomé y José Antonio Zan pudieron hablar en una de las dependencias del registro general de la Diputación de Lugo, donde el presidente de la Diputación le transmitió al representante de los trabajadores el apoyo del gobierno provincial y de la propia institución a sus demandas. En declaraciones a los medios de comunicación, José Antonio Zan aclaró que "el proyecto de estatuto que han planteado no sirve, deja muy mal a toda la industria de Galicia y del norte de España", porque "han metido en el saco a muchos".

El comité espera que el Gobierno central tenga en cuenta las alegaciones presentadas y, en concreto, aquellas que hacen referencia a las ayudas compensatorias por las emisiones de CO2

"Es como si queremos que todos los estudiantes españoles tengan becas y entonces bajamos muchísimo el nivel de los estudios, de modo que en vez de sacar un nueve, tengan que sacar un seis; y al mismo tiempo reducimos el dinero destinado a becas. Al final damos becas a todos los españoles, un euro de beca a cada uno, pero el que realmente lo necesita para estudiar, no va a poder estudiar", explicó. Según Zan, eso es lo que va a suceder con las industrias electrointensivas, porque al final, aquellas que sí necesitan las ayudas para contar con un precio de la energía competitivo, con el actual proyecto de estatuto, "no las van a tener", lo que hace que empresas como Alcoa se encuentren "en un momento muy difícil para salir adelante".

Además, recordó que "los partidos políticos en Galicia están de acuerdo", al igual que los gobiernos de la Xunta, el Principado de Asturias y Cantabria, por lo que el Gobierno debería dejar de lado "la obstinación de la ministra" y hacer "caso a todos los agentes que están pidiendo que haya un estatuto de empresas electrointensivas" que sirva para abaratar el precio de la energía.

Zan recordó que la fábrica de A Mariña representa más del 30% del PIB de la provincia de Lugo

"Está en el aire el futuro y la prosperidad de toda una comarca. La supervivencia de toda A Mariña lucense y también de Lugo, porque al final nosotros pagamos una serie de impuestos que ayudan a que la Seguridad Social, que en esta provincia es deficitaria, sea menos deficitaria, porque con los salarios y el movimiento de capital de esta fábrica, levantamos un tercio de la economía provincial", aseguró. Los "más de 700 millones que movemos al año en materias primas es un chollo para cualquier provincia", zanjó.

PLENO. Entre los puntos aprobados se encuentra la propuesta de modificación de las directrices sobre la consulta previa en el procedimiento de elaboración de las Ordenanzas y Reglamentos Provinciales.

También recibió respaldo unánime el convenio de colaboración entre la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de Becerreá para la ejecución de los fines comunes consistentes en la demolición de la edificación del antiguo hogar escuela y construcción y gestión de un centro de día y residencial comarcal.