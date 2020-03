Tensión entre el PP y el PSOE por un acto en Foz

Un acto de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade con las asociaciones de vecinos focenses de Fazouro, Cangas y Nois sobre seguridad vial previsto para este lunes por la mañana en el centro social de A Saira, en Nois, acabó en un cruce de acusaciones entre el PP y el PSOE. Finalmente el acto no se llevó a cabo, según indicó la consellería, "pola negativa do Concello a facilitar o acceso ao lugar no que se ía celebrar".

La conselleira, Ethel Vázquez, lamentó que el Concello, "avisado previamente, impedira un encontro centrado nun asunto tan relevante como a seguridade viaria dos cidadáns". Una versión muy distinta es la que ofrece el alcalde, el socialista Fran Cajoto, que asegura que no tenían concertada la llave y que el Concello no había sido avisado del acto.

Ethel Vázquez: "Lamento que o Concello, sendo avisado previamente, impedira un encontro sobre a seguridade viaria"

Y es que el rifirrafe de este lunes se inició el domingo por la tarde cuando el regidor criticó en un comunicado que no había sido invitado al acto. En este sentido, desde la consellería precisaron que se le había remitido al alcalde un correo electrónico el viernes informándole del acto y solicitando la confirmación de asistencia, así como que notificara la convocatoria al resto de grupos.

Además, añaden que se llamó por teléfono al concello y que lo hicieron "por deferencia" porque habían sido invitados por una asociación. Cuando la conselleira llegó al centro social de Nois, no estaba abierto y desde Infraestruturas señalaron que la llave que llevaron desde el Concello "non abría".

Fran Cajoto: "É unha lástima que a conselleira se leve esta imaxe cando se o Concello fora informado teríase aberto o local"

Por su parte el alcalde explicó que su intención era "chegar ao final do acto para entregarlle un dossier coas obras pendentes en Foz, pero cando chegamos encontrámonos con que o local non estaba aberto e tampouco había os chalecos que ían repartir". En este sentido, Cajoto centra sus críticas en el portavoz del grupo municipal del PP, Javier Castiñeira, "que nos recibiu con insultos e de mala maneira".

Cajoto insiste en que no fue informado de esta visita y subraya que "é unha lástima que a conselleira se leve esta imaxe, cando se o Concello fora informado teríase aberto o local porque as instalacións públicas están para todos". El socialista indicó que fue el PP de Foz quien convocó a las asociaciones y lamenta que, por la situación desencadenada, la conselleira no aceptara el dossier que le iban a entregar.

Javier Castiñeira: "Foi unha situación moi desagradable porque o alcalde manipulou todo este asunto cunha fin electoral"

El portavoz municipal popular calificó el incidente como "moi desagradable e imperdoable" y acusó al alcalde de haber propiciado la situación con sus declaraciones del domingo, "que son incendiarias e non son verdade".

"Por todo isto, dúas asociacións non quixeron vir ao acto e non nos abriron o local", aseguró, "o alcalde manipulou este asunto cunha fin electoral e poñendo por diante dos intereses dos veciños ao seu partido". "En oito anos de goberno, nunca lle pechei as portas a ninguén como hoxe tentou facer o alcalde, que tamén perdeu unha oportunidade de tratar asuntos de interese coa conselleira", añadió.

La asociación de vecinos de Nois asegura que no fue avisada del acto para abrir el local

Esta situación provocó la reacción de la asociación de vecinos a Nois. Su presidenta explicó este lunes que desde la Delegación de la Xunta en Lugo le habían preguntado la semana pasada si podían abrir el local para dejar unos chalecos y ella les contestó que sí, "pero non volveron chamar". "Ninguén me avisou do acto e o local estaba pechado e ninguén da directiva se podía achegar nese momento, polo que avisamos ao concello para que se achegasen coa súa chave, pero deberon levar a antiga que non funcionou", explicó, y subrayó que no había chalecos.