Tensa espera por una importante reunión que nunca sucedió

Los directivos y representantes de Alcoa que ayer debían participar en la última reunión del periodo de consultas del Ere fueron recibidos a su llegada al lugar previsto por sonoros abucheos y lanzamiento de huevos. Por eso, no llegaron a entrar en el recinto y decidieron que la reunión no se celebrara.

Mientras tanto, el comité de empresa esperó toda la mañana a que regresaran o a que comunicaran que no lo harían. Pasado el mediodía, el presidente del comité, José Antonio Zan, comparecía antes lo medios calificando a los negociadores como "auténticos buitres, haciéndonos sufrir desde el día 4 como no se debe hacer en una negociación y hoy quieren hacerse las víctimas diciendo que han sufrido mucho y que lo han pasado muy mal". El comité insistía en que la entrada al recinto estaba despejada y que no había motivo para que la empresa no regresara a la negociación, al tiempo que criticaba que habían sido informados por la consellería de que no volvería. "Esto ya pasa de castaño oscuro", decía Zan, "ayer (por el miércoles) no se reúnen con la ministra, la Xunta y los sindicatos y hoy (por ayer) no comparecen aquí a firmar el acta de desacuerdo, suponemos que será porque ese acta es muy dudosa y no cuenta una verdad".

En la posterior carta que el comité remitió a la empresa, asegura que no acudieron a la reunión "amparándose con una evidente sobreactuación y exageración en que se han producido situaciones de violencia". El comité asegura que han podido constatar que nunca habían corrido peligro, "estando más que garantizada su integridad" por los más de 15 trabajadores de seguridad privada y por la Policía Nacional.

XUNTA

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, quiso aclarar ayer el papel de la Xunta como autoridad laboral apuntando que "non hai ningunha postestad xurídica para poder parar o Ere". Conde señaló que la autoridad laboral no puede autorizar o desautorizar el Ere sino que su cometido es velar por que el periodo de consultas haya sido "garantista", para lo cual han emitido hasta seis advertencias con el fin de "garantir que se estea traballando de boa fe". Ahora la empresa comunicará a la autoridad laboral si hubo acuerdo o no. Según Conde la Xunta pudo constatar que Alcoa no tiene un problema estructural, por lo que "si se pode dar continuidade á actividade industrial sen necesidade de parar as cubas".

Conde también dijo que la multinacional se había equivocado al no acudir a la reunión del pasado miércoles, "porque o que toca é buscar solucións".

ASIME

La Asociación de Industrial del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime), manifestó ayer su apoyo a la venta de Alcoa para continuar con la actividad. Asime destaca la relevancia estratégica de la factoría que "es fundamental en varias cadenas de valor" dentro del sector del metal gallego.

El portavoz de Asime, Enrique Mallón, recalca que el Gobierno debe "hacer las gestiones necesarias para que se evite a toda costa el cierre de una instalación tan significativa, que además ya cuenta con interesados en su adquisición".