Carmela López Moreno: "Teño claro como debe ser a Burela do futuro e quero atraer fondos para facela realidade"

Leva seis meses á fronte do equipo de goberno de Burela, pero a súa experiencia previa como concelleira no mandato anterior fíxolle gañar en táboas. Carmela López aprendeu da vida municipal e do funcionamento do Concello, unha bagaxe que lle fixo ser áxil á hora de perfilar as liñas que quería que marcasen o seu mandato cando saíu elixida alcaldesa.

Que balance fai destes seis meses na alcaldía?

Un balance positivo. Lidero un equipo de goberno cohesionado e con obxectivos comúns no que as áreas delegadas funcionan grazas á súa grande implicación e ao bo facer dos traballadores e traballadoras municipais. Remamos todos cara ao mesmo lado. Como equipo temos un sentido de pertenza e responsabilidade alto e iso é algo que se nota.

No que vai de mandato xa mantivo encontros con distintos sectores, é o diálogo unha ferramenta de traballo indispensable para vostede?

As diversas reunións internas e externas e os grupos de traballo forman parte do meu día a día e serán base de todo o mandato. Para a toma de decisións, solución de conflitos, intercambio de ideas e consecución de obxectivos son, non unha, senón a miña ferramenta fundamental.

Un dos proxectos que xa avanzou neste mandato é a posta en marcha dun plan de mobilidade, como marcha?

Avanza con prudencia pero en firme. Está sendo moi participativo e enriquecedor. Agardamos ter os resultados deste plan nos primeiros meses do novo ano para presentalo, explicalo e empregalo apoiándonos no mesmo para tomar decisións pensando na mellora de Burela neste ámbito.

Xa levou a cabo a actualización da ordenanza de tráfico.

É unha ferramenta paralela ao plan de mobilidade que era preciso actualizar e na que se apoiará, sen dúbida. Por poñer un exemplo práctico, para darlle fluidez ao tráfico a carón dos centros escolares, poderemos crear zonas de aparcamento chamadas ‘bica e arrinca’ nas que no momento de entrada e saída do centro, soamente se poderá parar uns minutos para bicar e arrincar! A ordenanza que queda derogada non contemplaba aparcamentos con tempo limitado.

Asegurou que un dos seus propósitos é cambiar a localidade urbanística e medioambientalmente, en que medidas traballa para conseguilo?

O futuro está nas mans das cidades que saiban integrar o verde urbano, a eficiencia enerxética, a producción de enerxía renovable, a mobilidade menos motorizada ou a economía circular. A adaptación ao cambio climático é a estratexia. Como exemplo práctico trivial, o mobiliario urbano que se vai substituíndo é de material reciclado —bancos e papeleiras—, por mencionar algo que se pode ver, porque o traballo de base neste momento por agora non se ve; xa que é a redacción dos proxectos para que os nosos edificios públicos sexan enerxeticamente eficientes, proxectos urbanísticos en parques e prazas con madeira autóctona e materiais sostibles, a confección dun inventario detallado en soporte GIS do sistema de alumeamento público para analizar o seu custo e así propoñer medidas ambientais e de aforro; paisaxisticamente a avaliación de especies arbóreas dos nosos xardíns e espazos verdes para propoñer cambios. Teño moito traballo neste campo e paréceme apaixonante. Teño claro como debe ser a Burela do futuro e estou documentándoa para poder atraer fondos que nos permitan facela realidade.

En setembro Burela foi elixida modelo de ‘cidade a 15 minutos’, esa é a idea que ten da localidade? Que orgullo sentín ese día! Xustamente esa é a idea! Unha vila como Burela, con todos os servizos esenciais para ter unha vida cómoda e que estea perfectamente conectada nos seus escasos oito quilómetros cadrados.

Contará Burela cunha nova depuradora neste mandato?

Imos loitala e reivindicala. Aínda agardo pola cita co señor Rueda para tratar o tema e despois da nova de hoxe —en referencia ao anuncio de eleccións en febreiro— vai andar moi liado. Será o meu compañeiro Besteiro quen a faga realidade.

O bipartito parece funcionar ben.

O bipartidismo é unha forma de goberno moi interesante. Aprendemos uns dos outros e iso fainos ser mellores. Somos sete, non cinco e dous.