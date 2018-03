El nombre de Amancio Prada (Dehesas, Ponferrada, León, 1949) está ligado a la música y a la poesía. Con veinte años se va a París y allí estudia Sociología en la Universidad de la Sorbona y lleva a cabo estudios de armonía, composición y guitarra. Sus trabajos muestran composiciones propias, pero también muchos poemas musicados de autores como Federico García Lorca, Juan Carlos Mestre, Agustín García Calvo, Rosalía de Castro o Álvaro Cunqueiro. Precisamente de la poetisa de Padrón recoge dos poemas en su primer disco y a ella le dedica su segundo trabajo, grabado en 1975. Este fin de semana — el sábado, a las ocho de la tarde, en la casa de la cultura de San Cibrao— ofrece un concierto en el marco de las actividades del 181 aniversario de la autora organizados por el Concello de Cervo.

¿Que podrá ver el público que se acerque al concierto que ofrece el sábado?

Será como un paseo musical de la mano de Rosalía, mostrando la riqueza de su obra. Un recital monográfico. Luego, sobre la marcha, ya veremos. Me gusta dejarme llevar por la emoción y la

presencia del público. Igual suena alguna cantiga de Lelia Doura o de Cunqueiro, algún tema tradicional de Caravel de Caraveles… Ya se verá. No todo está escrito.

Su segundo disco está dedicado a Rosalía de Castro y a lo largo de su carrera la poetisa está presente en su trabajo. ¿Qué le inspira su obra?

Tengo una sintonía especial con Rosalía. Ella dice lo que siento, me encanta, y por eso la canto. Fue la musa de mis primeras canciones, recuerde que ya en el primer disco, Vida e Morte (1974), había dos poemas suyos. Y después del disco monográfico en 1975, seguí haciendo nuevas canciones y versiones canciones sobre sus poemas: Rosalía siempre; Rosas a Rosalía, en versión sinfónica y coral, y, recientemente, Resonancias de Rosalía. Y con motivo de la edición del disco-libro Federico García Lorca: Poeta en Galicia, estrenamos hace cinco años el concierto escénico A Rosalía de Federico. Sí, Rosalía va siempre conmigo, la llevo dentro. Es más que un amor eterno.

Otro de los autores presentes en su discografía es Álvaro Cunqueiro del que dijo en alguna ocasión ‘El placer de la lectura es Álvaro Cunqueiro’. ¿Cómo definiría al escritor mindoniense?

Hace años tuve el placer de cantar a Cunqueiro y a San Juan de la Cruz en la catedral de Mondoñedo, y en las fiestas de San Lucas de 1987 presentamos en la plaza el disco A dama e o cabaleiro. Xa choveu. Cunqueiro era un cuerpo de sochantre con un alma de bardo atlántico que le cantaba dentro, una isla humana pobladísima de imaginación. Sí, disfruto mucho cada vez que leo y releo Escola de menciñeiros, Xente de aquí e acolá e Os outros feirantes… Son mis libros preferidos. Para cantarlo me inspiré sobre todo en su Cantiga nova que se chama ribeira. Me parece que Cunqueiro no es suficientemente conocido ni reconocido.

¿De dónde nace su pasión por adaptar la poesía para convertirla en canción?

No sé. Es una inclinación natural. Llevo años en este camino, que es mi vida, cantando lo que otros me han dado a mí, cuanto vive en las palabras de los amantes y los poetas. Siempre se ha cantado la poesía. Recuerde las Cantigas de los primeros trovadores galego-portugueses. También hay mucha poesía en el romancero y en el acervo popular. En mi caso fue determinante el ejemplo de algunos cantores como Paco Ibáñez, Serrat cantando a Machado, Yupanki, Alberto Cortez o Jose Afonso, entre otros. Caminamos sobre huellas.

¿Cómo es el proceso de transformación para convertir un poema en una canción?

Vienen algunos días las voces como pájaros que cantan... Pero hay que estar atento y labrando el pentagrama. Yo lo que hago no es otra cosa que oír las voces, la música callada. Y entonces, cuando suena, la música que aparece se parece a un regalo, una forma de consuelo que traiga algo de alegría a la conversación del mundo.

¿Tiene algún poeta favorito?

Todos aquellos poetas que canto, claro, y también alguno más, como Xavier Seoane y Lupe Gómez Arto.

¿Cómo ve el presente que está viviendo la poesía?

Me siento incapaz de opinar sobre ese tema. Cada poeta es un afluente de ese acorde coral que

nos lleva.

¿Qué busca transmitir en sus actuaciones en directo?

Emoción y pensamiento. Cantar es una forma de conciencia. Soy lo que canto. Creo en lo que canto, creo en el que piensa y dice su verdad y escucha la del otro, creo en ese amor que se entrega y da y una vez dicho es la gloria y el encanto de las personas, creo en la música como una oración del alma del mundo.

¿Cómo ve la evolución de su carrera desde la grabación de su primer disco en 1974?

Aquel primer disco Vida e Morte es la semilla de todo lo que vino después.

¿En qué está trabajando actualmente?

Ahora acabo de grabar un disco, también monográfico, dedicado a Juan Carlos Mestre. Espero que salga en la primavera. Y empiezo a darle vueltas a otro…, que ya le contaré.