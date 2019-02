"Tendremos unos 200 participantes de todas las partes del mundo"

La Raid Gallaecia Expedition Race es una prueba de deporte extremo con una distancia de 500 kilómetros en la que la orientación desempeña un papel fundamental. Los participantes llegarán a Galicia el 10 de mayo y la salida se dará en Muras el día 12. Pablo López, director técnico de la carrera, aguarda que los primeros equipos lleguen a Viveiro a primera hora de la tarde del miércoles 15, aunque el cierre de control se alargará hasta el sábado, día 18. Por la noche de ese mismo día se celebrará la gala de entrega de premios y una cena y fiesta de clausura.

¿Cuántos participantes esperan reunir?

Esperamos contar con más de 200 participantes. La inscripción aún permanecerá abierta hasta dentro de dos meses, pero ya se han anotado entre 30 y 35 equipos formados por cuatro personas, en las que siempre tiene que haber una mujer, y luego en la categoría de parejas tenemos actualmente a 9 equipos inscritos.

¿Qué nacionalidades estarán representadas?

Vamos a tener representantes de todos los continentes. Ya tenemos apuntadas a personas de Argentina, Brasil, Uruguay, Dinamarca, Suecia o Nueva Zelanda.

¿Cuántas pruebas componen el circuito internacional?

Son 9 pruebas que se celebran durante todo el año. En esta ocasión nosotros seremos la tercera. La primera se va a disputar el próximo mes en la zona de Cachemira, en la India, y la siguiente será en abril en Paraguay.

¿En cuánto tiempo pueden completar la prueba los equipos?

Los primeros calculamos que lo pueden hacer en poco más de tres días, en un arco que va de las 74 a las 80 horas, pero los demás tendrán hasta seis días para completar la carrera.

¿Los participantes llevan tiendas de campaña para poder descansar?

No llevan tiendas y prácticamente no duermen durante los días de la competición. Ellos tienen unos puntos de transición en donde se producen los cambios de disciplina, pero la prueba es a tiempo corrido y no tienen por qué parar nada más que a coger sus cosas para afrontar la siguiente sección. Normalmente estos puntos se utilizan para descanso, pero tampoco todos. Calculamos que un equipo que pueda optar a la victoria, en 3-4 días a lo mejor descansa solo unas 4 horas. Después hay equipos de menos nivel que sí que paran más para poder completar la carrera, pero todo es en completa autonomía y cada uno decide la estrategia que va a seguir en cuanto a ritmo y descansos.

¿Cuentan con algún miembro que sirve de apoyo logístico externo?

No, no tienen ningún tipo de apoyo. Ellos tienen que organizar absolutamente toda su logística y compiten de manera autónoma. El único apoyo que tienen es por parte de la organización, que le transporta el material que dejen antes del inicio de la prueba a los distintos puntos de transición.

¿Tampoco cuentan con zonas de avituallamiento?

Habrá tres puntos de transición, algo que también es importante para la estrategia, donde se va a dejar comida y agua para que ellos no tengan que utilizar la que llevan consigo.

¿Cuántas personas son necesarias para el correcto desarrollo de una competición de estas características?

Calculamos que seremos más de 100 personas entre organización y voluntarios. Es una prueba que mueve a mucha gente porque necesitamos contar con personal en las transiciones, personal de cuerdas, equipos de rescate, de actividades acuáticas, jueces, prensa, entre otros.

¿La inscripción de voluntarios está ya cerrada o aún pueden anotarse?

No, el plazo para inscribirse como voluntario lo tendremos abierto en nuestra web [raidgallaecia.com] hasta 15 días ante de la prueba. Todo aquel que quiera echar una mano será recibido con los brazos abiertos.

¿Es importante el esfuerzo económico para poder organizar esta competición?

Sí, es una prueba de muchos días que sobre todo exige un gran esfuerzo a nivel logístico, ya que hay que mover una gran cantidad de material. Y después también hacemos un esfuerzo muy grande de cobertura mediática.

¿Se podrá seguir la prueba por streaming?

Sí, vamos a tener una emisión en directo que recogerá varios puntos de la carrera, porque es imposible hacer un streaming completo de una prueba tan larga. Se emitirán en directo las 5 primeras horas de carrera y el paso de los primeros equipos por todos los puntos interesantes de la prueba.