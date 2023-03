¿Tendrá Burela debate electoral?

Todo apunta a que los vecinos de Burela podrán tener la posibilidad de asistir a un debate electoral entre los cuatro candidatos que se presentarán a las elecciones del 28 de mayo. Y todo apunta a que podría ser así porque el candidato del BNG, Mario Pillado, hizo pública este jueves su propuesta para llevarlo a cabo y el resto de cabezas de lista no se echaron atrás, de hecho el popular Manuel Rouco confirmó que esta propuesta también era algo que plantearía en el pleno que se celebraba la pasada noche del jueves.

"A celebración dun debate electoral público é o debate que a veciñanza de Burela merece", indicó el nacionalista, que señaló que "debido á falta de compromiso dos candidatos, en Burela nunca se levou a cabo un coloquio deste tipo, algo que nós cremos que é unha anomalía democrática, sobre todo, se o comparamos cos concellos veciños". "Cremos que as organizacións deben cambiar a súa actitude ata o de agora neste senso e favorecer que o debate se produza, posto que pola nosa parte a dispoñibilidade sempre foi total", añadió Pillado, y subrayó que para la formación "é vital que tal cita se celebre e instamos a tódolos candidatos a participar para que cadaquén mostre á veciñanza o seu proxecto".

"Semella difícil de explicar que en 2023 teñamos que facer este tipo de proposta porque nas anteriores citas non se deu, pero esa é unha parte do cambio que temos que dar ao noso concello, pode ser a primeira pedra dun futuro esperanzador para Burela", concluyó.

Ante esta propuesta, el resto de candidatos se mostró receptivo. El alcaldable del PP, que repite como cabeza de lista en este 2023 al igual que Mario Pillado, adelantó que la propuesta de un debate era uno de los ruegos que la formación llevaba al pleno de anoche. "Nas anteriores eleccións xa o pediramos e non se fixo, pero nós estamos máis que dispostos", aseguró. "Creo que é algo que se debe normalizar en Burela e que xa se debería ter feito en todas as convocatorias de eleccións", dijo, "non entendo que leva, sobre todo ao goberno, a ter ese pánico a debater as súas propostas e ideas e que os veciños decidan o seu voto en base a iso".

También los que se estrenan como cabezas de lista mostraron su disposición a debatir. La candidata del PSOE, Carmela López, que es concejala del gobierno en este mandato no duda al afirmar que "non tería ningún problema". "Gústame a idea de ter un debate e foi algo que se me pasou pola cabeza porque é unha boa maneira de que o pobo coñeza as nosas ideas", afirmó. En este sentido puso sobre la mesa el hecho de que la fecha para la celebración sea "máis próxima ás eleccións" y abogó por un formato pactado entre todos los participantes para desarrollarlo.

Finalmente el cabeza de lista de Son Burela, Alberto Eiroá, que está inmerso en darle los últimos toques a la candidatura con la que concurrirá a los comicios, también calificó de "interesante" la iniciativa. "Creo que é unha boa maneira para que cada equipo expoña os seus proxectos para Burela e que os veciños os podan coñecer", dijo y adelantó su disposición a participar si finalmente sale adelante la idea.