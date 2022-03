"Ten que haber unha revolución dos prezos para actualizar as tarifas"

"A preocupación de fondo no sector é que os prezos distan moitos dos custos, polo que temos que chegar a una revolución dos prezos para actualizar as tarifas aos custos", cuenta Iván Marrube, el CEO de Reyco, que cuenta con una flota de 166 vehículos, un número que multiplica las pérdidas para la firma, pero desde son conscientes que "aféctalle igual a un autónomo que teña un só camión".

El precio del gasóleo es el principal factor que desestabiliza una balanza que les llevaría a trabajar a pérdidas. "O custo do gasóleo supón agora mesmo o setenta por cento cando non debería pasar do trinta", agrega Marrube, quien pone datos a la subida: "desde principios de ano encareuse un setenta por cento e houbo un día que o noso proveedor subeu o coste por litro 27 céntimos".

Unos números, recalca, que hacen "inviable" la actividad en el territorio nacional y que ha llevado a repercutir las tarifas en el transporte internacional en torno al 20 por ciento, "e empezamos nun quince".

Marrube cree que una huelga que empezó con poca incidencia se puede convertir en larga porque la "solidariedade" es uno de los factores que les ha llevado a unirse. Como en habitual en otros paros, se han descargado los camiones que estaban cargados para entregar. Un paro que ya pillado a varios de sus vehículos en el extranjero y a otros en diversas partes de España, mientras que los que están por la zona están aparcados en las instalaciones de la firma, en el polígono industrial de Fazouro.

En la comarca de A Mariña Oriental el paro de camiones se notó de forma importante en muchos sectores como por ejemplo en la hostelería, donde solo recibieron unos pocos pedidos. Gran parte de los que tenían que llegar de A Coruña, no lo hicieron. En cualquier caso, el acopio previo que realizaron hizo que no les supusiera problemas para el funcionamiento habitual de la jornada.

Otro punto importante donde se notó el paro fue en el muelle comercial de Mirasol de Ribadeo, donde el tráfico habitual de camiones transportando tanto troncos de eucalipto como pasta de papel se vio interrumpido de forma notable y durante apenas hubo movimiento durante toda la mañana.

En los supermercados ribadenses, tanto los de mayor tamaño de Vilar como los del interior del pueblo, las reposiciones se habían adelantado para evitar problemas.

En la Costa de Lugo no se han producido incidencias por el momento, que sí tienen mayor repercusión en las ciudades, donde hay piquetes para impedir la salida de los furgones de reparto y camiones.