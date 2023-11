Los temporales orillan aves migrantes que se cuentan por decenas de miles

Los temporales orillan miles de aves marinas que intentan seguir su migración hacia los mares del sur. "Viene duro", señalan Ana y Saúl, observadores de aves que desde el cabo Burela se cantan el montón que pasa frente a sus telescopios, con sorpresas como una gran formación de negrones. "414 en cinco minutos", le reporta ella a él para contrastar la masa de pardelas, paíños, gaviotas y, sobre todo, alcatraces.

Los ornitólogos Ana y Saúl, observando este viernes desde el cabo Burela. XAVIER LOMBARDERO

El espectáculo de los mascatos es supremo pues en pequeños grupos van sobrevolando las crestas de las olas, juegan con ellas en una vida sin apenas posarse. Estos mariñanos de adopción los observan mucho pues viven desde hace ocho años en Cordido (Foz). Un poco al oeste, en Estaca de Bares, Antonio Sandoval reveló este viernes en su Facebook un apunte de más de 20.446 aves desfilando ante el cabo. Y la precisión de estos expertos y sus contadores es notable. Sandoval avistó un solo frailecillo y 58 alcas, parientes próximos.

Ana dice desde su Atalaya en Burela que estos temporales tan consecutivos están creando un tapón considerable de aves migratorias en el golfo de Vizcaya y que así que pase la borrasca Domingos todavía veremos un tráfico aéreo más considerable. "No pueden avanzar con este mal tiempo del noroeste y buscan el abrigo de la costa para seguir", explica.

Ellos también revisan en los muelles y lagos a ejemplares que deben hacer un alto. A veces salta la sorpresa con algún aves raras descansando pero lo más habitual son, además de los alcatraces (gaiolos o mascatos como se llaman en A Mariña) que pasen muchas pardelas sombrías, baleares, cenicientas, capirotadas, pichotetas...

María Souto: "O temporal de vento e ondas vai ser ata o domingo bastante serio"

Con alerta roja en todo el Cantábrico debido a vientos muy duros desde este mediodía, y las olas que se formarán con gran altura, llegando a la costa con 8 y 9 metros, los avisos tanto de la Agencia Estatal de Meteorología como de Meteogalicia, son muy serios, previniendo no acercarse a las rompientes y espigones.

María Souto, meteoróloga de Meteogalicia, señala que "o temporal de vento e ondas vai ser bastante serio" pero no lo llama ‘galerna’, como sí sale en algún noticiario estatal. "Non é un cambio brusco de calma a vento e mar fortísimos, isto vai in crecendo e a masa de ondas que está formando Domingos no océano veñen de entre mil e dous mil quilómetros", dice.