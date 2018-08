Temporales y lluvias han debilitado la costa, sobre todo en playas orientales

Los temporales de mar y las lluvias registradas hasta este mismo verano han contribuido a debilitar la estructura rocosa, ya de por sí inestable, del litoral oriental de A Mariña. Tras el incidente del domingo entre Corveira y Lóngara, al desprenderse una roca que casi alcanza a una bañista, el geólogo ferrolano Francisco Canosa, —habitual guía de rutas por la zona como la de As Catedrais—, advierte de que hay que añadir el riesgo que entrañan las losas y cuarcitas de los acantilados desde Ribadeo a Burela, más proclives a desprendimientos. Además, estos materiales están dispuestos en láminas horizontales, en lugar de en vertical, como en O Fuciño do Porco, que es más seguro por este motivo.

Entre las posibles medidas para evitar accidentes —como el ocurrido en Semana Santa en As Catedrais, cuando una turista falleció como consecuencia del impacto de una roca que le cayó encima mientras visitaba una cueva, o el que estuvo a punto de ocurrir el domingo en Barreiros—, Canosa cree que la señalización, mediante carteles, ayuda sobre todo para evitar responsabilidades de algún tipo a las administraciones competentes en la gestión de estos espacios. Pero, en realidad cree que debe ser la ciudadanía la que se conciencie.

Que entren 4.812 persoas ao día nas Catedrais é un risco. Non deberían pasar de mil a diario, por seguridade

"Igual que moitos saben por onde non deberían pasar porque poden ter un accidente e do mesmo xeito que moitos respectan aqueles lugares onde non se recomenda bañarse, o mesmo debe pasar con non achegarse aos cantís. Hai carteis, pero a xente non se para a ler o que poñen. Conviña incidir máis a través dos medios de comunicación e por parte dos concellos, —co seu personal, os socorristas, os axentes autonómicos, etc.— tentar organizar xornadas informativas e campañas de sensibilización, a ver se con iso os usuarios se conciencian", propone el experto.

O risco creo non existe. O cidadán ten que saber que achegarse a un cantil é perigoso. Pódese aumentar a información

"Pero é algo evidente que asomarse a un cantil é perigoso e meterse nunha cova dunha praia debera verse tamén como un risco que un asume", matiza.

"O risco cero non existe e máis coidado hai que ter aínda os días que acaba de chover ou nos que houbo vento que pode mover as rochas a punto de desprenderse. Con vento e con sol, os bañistas buscan o refuxio das covas pero é perigoso", advierte el geólogo, que considera urgente "informar e educar aos cidadáns, porque non podemos cambiar os procesos naturais de millóns de anos".

Hay carteles de advertencia de desprendimientos en el litoral barreirense desde inicio del verano.

AS CATEDRAIS. Desde el accidente mortal ocurrido en la playa de As Catedrais en Semana Santa, hay un mayor cuidado a la hora de andar bajo las cuevas en este enclave. Todos los días de este mes se está completando el cupo de visitas. Canosa ve excesivo el tope de 4.812 personas por día en el arenal. "Eu fixaría un límite de mil a diario para preservalo e tamén por seguridade", matiza. Cree que regular la visita a espacios naturales es básico y está por hacer. Alerta de la rápida degradación que sufre el Fuciño do Porco en O Vicedo.

El granito de la costa entre Burela y Viveiro hace más estable este litoral, pero entre O Vicedo y Viveiro y entre Burela y Ribadeo, el material cambia.

INICIATIVAS. La edil del PSOE en Barreiros, María del Camen Veiga, antes de nada manifestó su alegría porque no hubiera ningún herido tras el desprendimiento del domingo entre la playa canina de Corveira y la de Lóngara. Pero objeta que las administraciones podrían hacer más por prevenir estos incidentes.

En primavera se alertó sobre los daños en el litoral, reclamando actuaciones urgentes

"En xaneiro e en marzo preguntamos no pleno ao alcalde se había feito algún estudo xeolóxico, pedido por Concello e por Costas, porque nos parecía necesario dispoñer dun informe dos desperfectos causados polos temporais en vista de como deixaran as praias. Daquela respostou que non o había", matizó. La edil cree que no es necesario esperar a la aprobación de los presupuestos del Estado para ejecutar actuaciones de urgencia. "Acaso non se pode pedir un adianto a Costas sobre a futura partida que vaian dar e solventar o máis urxente nos arranxos e prevención das praias?", pregunta la concelaja.

ACCESO A SACIDO. El acceso a la playa de Sacido, en la parroquia de Covas (Viveiro), está cortado desde hace unos días a causa de un derrumbe de piedras y tierra procedente del talud próximo, lo que ha imposibilitado que algunos vivarienses habituales de este arenal pudiesen utilizar el mismo.

La profesora y escritora Fina Roca compartía en Facebook una foto junto a la valla colocada para advertir a los usuarios y bañistas, al tiempo que lamentaba que "é o primeiro ano que non podo baixar a Sacido, que é a miña praia da xuventude e de toda a vida". Acudió junto a su hijo y nuera, pero al encontrarse la prohibición de paso renunció a bajar. "Sinto moito non poder ter baixado, porque é a miña praia de toda a vida".

Roca ve "inaudito" que este recogido arenal vivariense se encuentre así en pleno agosto, cuando más visitantes recibe el municipio y los arenales.

Los usuarios del arenal lamentan que esta situación se produzca en pleno mes de agosto, cuando más turistas hay

La vivariense explica que "subeu unha parella e díxonos que estaba mal, que abaixo había que saltar para chegar á praia, polo que decidimos nos arriscarnos". Roca recuerda que hace años alertara de esta posibilidad y también lamenta que la urbanización en la zona terminase con ejemplares de pino y laurel existentes en la ribera. "No tramo final do paseo marítimo xa non queda ningunha árbore, polo que o terreo queda sen suxección e resulta máis sinxelo que se produzan derrubes".

SIN SUJECCIÓN. En este sentido, apunta que es probable que también ocurra algo similar en el arenal de Seiramar, colindante con la playa de Covas. La vivariense lamenta esta situación que priva a los usuarios de utilizar arenales que son una auténtica belleza. Este último arenal vivariense ya registró otros desprendimientos con anterioridad, aunque algunos se debieron a la acción de las mareas, combinada con las fuertes lluvias. Algo que también se aprecia en otros arenales como el de San Román, en O Vicedo, cuyas altas dunas sufrieron derrumbamientos en los últimos meses.