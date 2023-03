El temporal amaina en el asilo de Ribadeo

La Consellería de Política Social despejó la situación de incertidumbre que se cernía sobre la reforma del hospital asilo San Sebastián y San Lázaro de Ribadeo y emitió un comunicado en el que claramente apunta que se ofrece a "reubicar os 28 maiores que viven no Hospital Asilo de Ribadeo durante as obras de adecuación do inmoble". Eso sí, el Ejecutivo autonómico insistió como hizo en El Progreso en que "as competencias son municipais" pero indicó que, "vendo que o Concello de Ribadeo non achega ningunha solución, o Goberno galego decide tomar a iniciativa e buscará unha nova localización para os usuarios durante o tempo que a Administración local, como titular do centro, realice os traballos".

Según fuentes de Política Social, "é importante sinalar que xa no seu momento, e co fin de facilitar este procedemento, a Administración autonómica modificou a normativa que regula as obras en centros de servizos sociais e introduciu cambios que facilitaron unha solución á necesaria adaptación do hospital asilo".

Recordaron también que en 2021 la Xunta envió una carta al Concello demandando que le trasladasen las posibilidades que existían para adaptar la residencia y la financiación necesaria pero añaden que "non obtivemos resposta". A ello añaden que "debería ser o Concello o que propoña unha solución para os residentes mentres se desenvolva a actuación, pero como isto non é así, a Xunta ofrece unha solución para garantir o benestar dos maiores e a tranquilidade dos seus familiares. Por iso, o Goberno galego ofreceralles un lugar no que vivir e estar atendidos nestes meses".

También señalan que para que eso se haga del mejor modo posible se plantearán distintas alternativas en un encuentro entre responsables autonómicos y el técnico de Servicios Sociais del Concello de Ribadeo.

Un pleno trata el asunto este viernes

Pero el gobierno municipal ribadense dice estar convencido de que tras todo esto se encuentra "unha vez máis a intención da Xunta de non apoiar a Ribadeo coa reforma do hospital asilo, como pasou coa residencia". Por eso este viernes a las dos de la tarde está convocado un pleno extraordinario y urgente con un único punto: "Requirir da Xunta de Galicia o compromiso e a lealdade institucional co hospital asilo".

El alcalde, Fernando Suárez, recordó la historia reciente del hospital asilo citando momentos en los que incluso se iba a cerrar el centro por incumplir varios puntos de la normativa y entonces fue asumido por el Concello. Dice tener asumido que "a Xunta non vai apoiar economicamente» la obra de reforma «pero iso xa non é tan relevante".

Ofrecerán "leal colaboración" y pedirán "colaboración, cooperación e compromiso para o traslado dos usuarios e usuarias durante as obras necesarias para cumprir as esixencias da propia Xunta. Estes traslados deberán ser aos centros públicos mais cercanos posibles dependentes da Xunta".