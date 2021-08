El templo de las empanadas de Foz

Hablar de empanadas en A Mariña es hacerlo de Anduriña, la pastelería y cafetería de Foz que montaron hace casi tres décadas Mari Trigo y Moncho Castro y que hoy, con dos de los tres hijos de la pareja vinculados también al negocio, ofrece medio centenar de rellenos en las empanadas y pastelones que salen de su obrador.

Una variedad con la que es imposible no contentar a los paladares más exigentes y entre los que se encuentran rellenos de productos de mar, tierra, veganos y dulces. Poner un nuevo producto en el mercado lleva consigo muchas pruebas hasta dar con la medida justa de cada ingrediente. "O normal é que fagamos ata sete probas antes de sacalo á venda e son familias e amigos os primeiros en degustalas, pero tamén as poñemos de pincho na cafetería para testar a resposta do público", cuenta Mari, la encargada de los rellenos, en los que vuelca su sabiduría de cocinera.

Los nuevos sabores surgen de la apuestas de sus fundadores, pero también de los nuevos gustos de los clientes, como es el caso de las vegetarianas, ya que se trata de ir adaptándose a las exigencias que traen los tiempos.

Adaptarse a los nuevos gustos, clave del éxito

En otro caso, como la de pollo con queso, fue simplemente un traspaso de los gustos de la familia al mostrador. "Era unha empanada que facíamos para as nosas celebracións e gustaba tanto que decidimos incluíla", explican Moncho y Mari "e hoxe en día segue funcionando moi ben". Tanto que está en el ‘top’ ventas, del que no se apean las clásicas de bonito, carne y bacalao, pero entran con fuerza la de cecina, rulo de cabra y cebolla caramelizada y la de jamón york y queso, "que se vende moito para os nenos e a xuventude".

"A verdade é que saen case todas", cuentan sobre la inmensa variedad de sus rellenos, que van desde los ligeros de espinacas con bechamel, pisto o coca de verduras a la de raxo con tocino o bacon, chorizo y queso, pasando por la de merluza con gambas o de setas.

WEB. Una inmensa variedad que puede consultarse en su web, andurinafoz.com, que es también una tienda virtual, en la que la gente puede encargar las empanadas que en unas horas están en cualquier punto de España. La web fue una consecuencia de la pandemia, "que nos fixo reinventarnos", aunque no fue nada nuevo, pues "xa tiñamos algunha encarga de clientes que nos facían os pedidos por teléfono e ingresábanos na conta", relatan.

Tienen un Solete Repsol y unos clientes muy fieles

Unos clientes de los que hablan maravillas, y no es para menos cuando ahora ya están atendiendo a los nietos de los primeros que tuvieron en un local que vio la luz en 1993 en la calle Noriega Varela y para la que apostaron por el nombre que usaba Mari como radioaficionada, anduriña (golondrina).

En el local "tiñamos obrador, almacén e despacho en 68 metros cadrados e chegamos a estar seis personas. Non sei como nos movíamos", cuentan, recordando sus inicios como empresarios tras animarse a abrir su propio local, tras años trabajando Moncho en una pastelería y Mari en la cocina de un restaurante en Ribadeo.

"Pasamos de non vernos apenas a estar xuntos a todas horas", bromea la pareja, que el año próximo año cumplirá cuarenta años de casados, "aínda que estes últimos deberían valer dobre", aseveran, conscientes de la dificultad de aunar negocio y familia. Un familia laboral que fue creciendo con la incorporación de sus dos hijos mayores, Dani y Mara, por lo que en 2007 decidieron dar otro gran paso e instalarse en un local de más de 300 metros cuadrados en la calle Álvaro Cunqueiro.

La escasez de trabajadores para el verano les ha llevado a tener que cerrar este agosto la terraza, renunciando a unas doce mesas en exterior, casi un sacrilegio en estos tiempos, pero para ellos lo más importante de un servicio es ofrecerlo con calidad, que es el hilo conductor de su trabajo.

RETOS. El trato con el cliente y los productos frescos que ofrecen les ha llevado a ser merecedores de un Solete Repsol, "que é un recoñemento ao noso traballo", cuentan desde el establecimiento, que nunca dice no a participar en las iniciativas locales y se suman siempre en las rutas de tapas que proponen desde la asociación de comerciantes. "Para nós é importante que Foz se coñeza, se fagan cousas e que a xente veña, pero tamén para nós é un estímulo porque nos obriga a saír do cotiá".

Buena acogida de su dulce, la Sandalia del Peregrino

Con ese espíritu de novedad crearon hace años la Zapata de San Gonzalo, un dulce inspirado en la leyenda del Obispo Santo y que es similar a su última creación, la Sandalia del Peregrino, que se ha convertido en un éxito de ventas, sobre todo para llevar como regalo a las localidades de origen de los turistas. "A verdade é que estase vendendo moitísimo", cuentan sus creadores, a lo que sin duda ayuda que sea año Xacobeo.