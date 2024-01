Las temperaturas bajo cero llegaron a la costa con los -2,22 grados de Foz

Las temperaturas bajo cero llegaron este sábado a la costa lucense, siendo llamativos los -2,22 grados centígrados que registró la estación de Meteogalicia en Foz, una marca en la que influye su localización en Escanlar, hacia el interior del municipio.

Sin embargo, los registros más bajos contabilizados se produjeron en municipios del interior mariñano, que estuvieron muy cerca de alcanzar los -4 grados. Es el caso de la estación de Santa Cruz (O Valadouro), que marcó -3,56ºC de mínima y 5,45 de máxima hasta el mediodía.

La madrugada de este sábado es de momento la más fría de este año, según recogía este sábado el meteorólogo de O Tempo en Foz, Adrián Naray, aunque estos días recordaba que en los últimos tres años hubo mínimas de menos cuatro grados en la comarca. La citada estación de Santa Cruz recogió -4,28 grados en 2023 y -4,45 en 2022, por lo que la mínima de este sábado todavía no batió el récord al no ser aún la más gélida.

Comezamos o día en positivo en #Galicia



🔹Hoxe: por riba dos 0ºC👚onte🥶🧥

🔹Os protagonistas? Vento do sur⬆️e nubes☁️

🔹Vento forte do sur-suroeste⬆️↗️

🔹Máis nubes no oeste☁️menos no leste⛅️

🔹Chuvia feble na franxa atlántica🌧️#FelizDomingo pic.twitter.com/LuYYBYGTgq