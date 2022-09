Mariñanos y visitantes que todavía se dejan ver por la comarca aprovecharon los últimos coletazos del verano con una notable presencia en las playas, en un fin de semana espléndido en la zona con temperaturas elevadas –también en el agua del mar, a 21 grados– y un sol radiante hasta que el domingo por la tarde empezaron a entrar las primeras nubes de la borrasca que ya hoy se prevé que deje chubascos.

En la playa focense de A Rapadoira los bañistas disfrutaron ayer de máximas de hasta 25 grados, la misma que se espera para este lunes mientras que el martes se pueden alcanzar los 26, según la previsión de Meteogalicia para este arenal, donde el agua está a 21 grados como en el resto del litoral mariñano, ideal para el baño. En la playa vivariense de Area la temperatura es incluso más elevada, de 27 grados estos días, mientras que en la playa sancibrense de O Torno la máxima se sitúa en los 26, al igual que en As Catedrais. Estas cifras se mantendrán previsiblemente este lunes y el martes, aunque en Area la del agua bajaría a los 20 grados el martes.

El ambiente cálido acompañará en las primeras jornadas de la semana, pero se prevé que ya en la tarde de este lunes haga acto de presencia la lluvia con chubascos que pueden ser puntualmente fuertes e incluso ir acompañados de aparato eléctrico en el litoral según la previsión de Meteogalicia para la costa.

Si el litoral mariñano vivió un fin de semana cálido, así ocurrió también en el interior de la comarca, donde las temperaturas fueron aun más elevadas. Por ejemplo en Riotorto la máxima fue ayer de 31,6 grados mientras que en A Pontenova alcanzaron los 30. La estación de Meteogalicia en Vilamor (Mondoñedo) registró una máxima de 28,5 grados y cerca estuvieron Lourenzá con 28,3 y Santa Cruz (O Valadouro) con 28,2. Sin embargo, la sensación térmica fue incluso mayor.

RESERVAS. Aunque se nota que ya no es agosto, enclaves turísticos como As Catedrais o el Fuciño do Porco continúan mostrando su tirón. En la punta vicedense este mes ya no hace falta reservar para acceder, aunque sí para la afamada playa de Ribadeo, hasta el 30.

En este arenal hay un límite máximo de 4.812 personas diarias y este domingo tuvo una ocupación aproximada del 60%, con 2.773 reservas a la hora de escribir esta información. Para hoy se situaba en el 45%, con 2.120 reservas.