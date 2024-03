Andrea Porbén: "Temos que estar unidos e implicar a xente co comercio para manter viva a cidade"

Andrea Porbén encabeza a nova directiva de Centro Comercial Histórico de Viveiro xunto a Saúl Jiménez, Cristina Rodríguez, Lara Fernández, Sara Fernández, Graça Gonçalvez, Belkis Altagracia e Gabriel Doce, un equipo que representa os distintos sectores e que apela á unión para afrontar os desafíos do pequeno comercio. Natural do Barqueiro e de 36 anos, a nova presidenta rexenta a tenda de roupa e complementos Cobelinha dende hai seis.

Que a levou a formar parte desta directiva?

Había membros da anterior que por circunstancias non podían continuar e Saúl foi o que nos xuntou, o que levou a iniciativa porque había necesidade, intentou implicarnos e buscar xente máis nova e con novas ideas e ganas, que non formaramos parte nunca. Somos todos moi diferentes, de distintos ámbitos tanto da hostalería como do comercio, e cando me propuxeron ser presidenta penseino moito, pero alguén ten que ser. Nós aportamos as nosas ideas e estamos implicados en impulsar iniciativas, pero ter unha xerencia que o fai estupendamente suponnos menos carga de traballo.





Que obxectivos teñen?

A nosa idea é manter a liña do que se viña facendo e avanzar para dinamizar máis a asociación, ver se podemos incluír cousas novas na medida en que se poida. Agora estamos coa campaña do Día do Pai, na que se sortea unha viaxe en familia a través da nosa app co rexistro dos vales de compra, e despois virá a do Día da Nai.



Funciona ben a aplicación móbil?

Xa imos polas máis de 1.500 persoas que a teñen descargada e cada vez se está utilizando máis, é un gusto ver que algo funciona e vai aumentando o seu uso en campañas coma esta ou a do empregado do mes, que tamén vai moi ben.



Como ve de saúde o comercio local de Viveiro?

Somos uns loitadores. Hai épocas boas e outras algo máis frouxas, como en todos os sectores. Agora que a vida está un pouco complicada en xeral tamén o está para o comercio local, pero temos confianza en que todo iso se estabilice e mellore. Os invernos son longos e duros pero imos resistindo e agora xa temos inminente a Semana Santa, que é un sopro de aire, e o verán está ás portas.



Aínda que soe reiterativo as asociacións de pequenos comerciantes sempre avogan pola unión. Vostedes tamén insisten niso.

A unión sempre fai falta, ir todos a unha. Se as cousas se promoven desde a asociación implicándonos todos sempre chama moito máis a atención da xente. Un comercio só pouca loita pode facer, e nós queremos que a xente se implique con nós, que compre no noso comercio e consuma na hostalería local para que o pobo siga vivindo, non podemos deixar morrer o noso pobo.





Teñen pensada algunha acción específica para medrar en socios?

Estamos traballando niso. Iremos visitando os comercios que aínda non son socios ou que deixaran de selo por cambios de xerencia ou outros motivos, a ver se conseguimos captar máis xente que se queira unir a nós.



En que quedou a idea de ampliar o ámbito de actuación da asociación a todo o municipio?

As persoas que asistiron á asemblea votaron democraticamente e saíu que non. Persoalmente apetecíame volver poñelo enriba da mesa porque penso que é unha oportunidade para ter máis socios e poder optar a cousas mellores, penso que pecharnos as portas a nós mesmos non nos convén, pero é a miña opinión particular.